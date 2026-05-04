Imputan a 20 personas tras hallazgo de 12 menores rescatados de reclutamiento por disidencias

Un total de 20 personas fueron imputadas por la Fiscalía General de la Nación tras el hallazgo de 12 menores de edad que eran transportados por carretera en el departamento de Quindío, con destino al departamento de Meta, donde presuntamente serían reclutados por estructuras armadas ilegales vinculadas presuntamente a disidencias de las Farc de 'Iván Mordisco'.

El caso se conoció, luego de un operativo de la Policía Nacional de Colombia que permitió interceptar un bus en el que se movilizaban 21 adultos y 12 menores de edad. Según las autoridades, los menores habrían sido captados en distintas regiones del país, principalmente en el departamento del Cauca.

De acuerdo con la investigación, los menores portaban documentos de identidad falsos y viajaban junto a los adultos en condiciones que alertaron a las autoridades. Tras la verificación, se estableció que los adolescentes eran presuntas víctimas de reclutamiento forzado.

De las 21 personas adultas capturadas en flagrancia, 20 fueron presentadas ante un juez de control de garantías, donde se les imputó el delito de uso de documento falso. En cuanto al presunto cabecilla de la estructura, las autoridades informaron que será imputado en las próximas horas por los delitos de concierto para delinquir, reclutamiento ilícito y uso de documento falso.



Los 12 menores de edad fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se pronunció sobre el caso a través de su cuenta en la red social X, donde destacó el impacto del operativo en las redes de reclutamiento ilegal. Según indicó, esta acción “impacta directamente las redes de reclutamiento vinculadas a estructuras lideradas por alias 'Iván Mordisco'” y advirtió que estas prácticas representan una grave vulneración de los derechos de la niñez.