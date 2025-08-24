Incautan una tonelada de estupefacientes en el Amazonas con destino a Brasil

La Armada de Colombia, en coordinación con el Ejército Nacional, incautó 1.088 kilogramos de marihuana tipo ‘creepy’ que fueron hallados en el área de El Encanto, Amazonas, durante una operación que evitó la circulación de más de 180 mil dosis de estupefacientes.

La acción fue posible gracias a información suministrada por el Centro de Fusión de Información de la Amazonía y la labor de inteligencia del Ejército. Con estos datos, las tropas interceptaron una embarcación artesanal tipo arawana que navegaba por el río Putumayo el pasado 21 de agosto. Al notar la presencia de las autoridades, los tripulantes huyeron, dejando abandonada la embarcación cargada con más de 1.000 paquetes rectangulares que contenían la droga.

De acuerdo con la Armada, el alijo pertenecería al Grupo Armado Organizado Residual Comandos de Frontera y tendría como destino organizaciones narcotraficantes en Brasil, con el propósito de fortalecer sus finanzas mediante el tráfico transnacional de drogas. En el mercado ilícito internacional, la tonelada incautada estaría avaluada en cerca de 5,5 millones de dólares.

Incautan una tonelada de marihuana vía a Brasil Fiscalía General de la Nación

El vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla aseguró que, con este operativo, “se afectan de manera importante las economías ilícitas de estas organizaciones transnacionales” y ratificó el compromiso con las acciones en toda la Amazonía en contra del narcotráfico.

El material incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, con el acompañamiento de las autoridades de Policía Judicial de la SIJIN, quienes adelantan las labores de judicialización correspondientes.

Este golpe se enmarca dentro de los esfuerzos de la Fuerza Pública por neutralizar las estructuras criminales que buscan expandir sus redes de narcotráfico en plena zona de frontera, generando impactos negativos en el medioambiente y en la salud pública.