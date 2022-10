Incertidumbre en alcaldías de Santander ante la reapertura de economías locales

Alcaldes consultados por BLU Radio señalaron que necesitan tener más detalles o consultar sobre cómo sería la reapertura de economías locales para que no se presente un desborde de la comunidad al salir nuevamente a las calles, que podría generar nuevos contagios del coronavirus.

Rubén Darío Villabona, alcalde del municipio de Rionegro, donde no se han presentado casos de COVID-19, explicó que es respetuoso de la ley en los niveles jerárquicos, pero hay desconfianza.

“Si esto sucede la gente se va a volcar a las calles, esto es como que aquí no hay casos entonces salgamos, pero, para mí, si es un tema de mucha preocupación, de cuidado máximo porque somos un municipio sobre la vía que conduce a la Costa Atlántica, pienso que este tipo de situaciones debemos analizarla más”, explicó.

Así mismo, al alcalde de Rionegro aclaró que está de acuerdo con que la reactivación económica “se haga de manera gradual, escalonada, con horarios de trabajo, implementando los protocolos de seguridad”.

Otro de los municipios que podría reabrirse próximamente es Lebrija. Luis Carlos Ayala, su alcalde, explicó que los sectores que se pretenden abrir son “los almacenes de ropa, de dotación industrial, ferreterías, papelerías y también salones de belleza, la idea es reactivarlo gradualmente, que cumplan los protocolos de seguridad porque a pesar de tener el aeropuerto y trabajos en las vías este municipio no tiene ningún caso de coronavirus”.

