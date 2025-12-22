En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Secuestro de militares
Zulma Guzmán Castro
ELN
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Secuestro de militares en Chocó fue por supuesta intimidación a una mujer y sus dos hijos indígenas

Secuestro de militares en Chocó fue por supuesta intimidación a una mujer y sus dos hijos indígenas

En un video que dio a conocer la comunidad del resguardo La Puria, se ve a los militares sin fusiles, ni armamento, pero en buen estado de salud.

Publicidad

Publicidad

Publicidad