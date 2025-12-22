Secuestro de militares en Chocó fue por supuesta intimidación a una mujer y sus dos hijos indígenas

En Chocó, 18 militares fueron secuestrados por la comunidad, en zona rural de El Carmen de Atrato. Las tropas adelantaban operaciones de seguridad en la zona rural. El ministro de Defensa, Pedro Sanchéz, rechazó el secuestro.



Sobre el secuestro

Lo que comenzó como una asonada, donde participaron 200 personas de una comunidad indígena del resguardo La Puria, terminó en el secuestro de 18 militares, 2 suboficiales, 16 soldados, que fueron rodeados por todos lados, en zona rural del Carmen de Atrato.

Los militares que adelantan operaciones en contra de la guerrilla del ELN, en el departamento de Chocó, fueron obligados a trasladarse hasta un resguardo indígena en donde los mantienen a esta hora.

Todo comenzó, según un comunicado del resguardo, porque una mujer y sus dos hijos que iban hacer actividades de pancoger, por parte de la fuerza pública, llegaron en shock y llanto al centro de la comunidad.

De inmediato, reaccionó la guardia indígena Enríque Arcw, que insistió que no hay secuestro y que no van a permitir la presencia de ningún grupo armado, legal o ilegal, dentro de sus límites territoriales.



18 militares fueron retenidos por miembros del resguardo indígena La Puria en el municipio del Carmen de Atrato, según el comunicado de la comunidad habrían ingresado a su territorio sin autorización; sin embargo, desde la @Ejercito_Div7 han catalogado el hecho como secuestro pic.twitter.com/jOrW8r4pHE — Francisco Palacios (@Fr_Palacios) December 22, 2025

El Ejército Nacional rechazó enfáticamente estas acciones, la retención de los militares, señalando que vulneran la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública. Y se advierte que sería en retaliación por 7 acciones contra el ELN, que instrumentaliza a la población.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en su cuenta en X fue enfático en señalar que: “no existe territorio vedado para la Fuerza Pública”, en referencia a la facultad constitucional que tienen las autoridades para actuar en cualquier punto del territorio nacional.

Advirtió que impedir la labor de la Fuerza Pública favorece directamente a las estructuras ilegales y pone en riesgo a las comunidades.

Los líderes de la comunidad indígena La Puría, dieron a conocer un video donde se ve a los militares, en buen estado, eso sí sin fusiles, armamentos, ya se espera se avance en una mesa de diálogo.

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, aseguró que esta mañana habrá un consejo de seguridad con altos mendoza militares y de Policía, donde se pidió la presencia de los ministros del Interior Armando Benedetti y el de Defensa, Pedro Arnulfo Sanchez.

