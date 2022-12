Incertidumbre sobre instalación de mesa con ELN por liberación de Odín Sánchez

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que el presidente Juan Manuel Santos decidió no abrir la fase pública de negociaciones de paz con el ELN hasta que la guerrilla libere al excongresista Odín Sánchez Montes de Oca, secuestrado hace seis meses.



"La decisión que ha tomado el señor presidente de la República es que mientras no tengamos la certeza de que Odín Sánchez se encuentra sano y salvo, que está con su familia y que se ha devuelto al seno de la sociedad chocuana, no se instalará la mesa de negociaciones en Ecuador", dijo Cristo a periodistas.