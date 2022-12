Incumplen cita a Vargas Lleras para revisar crisis de Vía de la Prosperidad

El vicepresidente German Vargas Lleras expresó su molestia por el incumplimiento de una cita programada para revisar la situación de la Vía de la Prosperidad en el departamento del Magdalena.



A la reunión no asistieron la gobernadora del departamento del Magdalena, Rosa Cotes, ni los constructores e interventores de este proyecto vial.



Esta reunión buscaba analizar el estado y avances del proyecto Vía de la Prosperidad, que se lleva a cabo en el Magdalena.



Según un comunicado de la Vicepresidencia de la Republica, a la cita llegaron entes de control como la Viceprocuradora General de la Nación, Martha Isabel Castañeda, pero no autoridades de esa región del norte del país, ni constructores e interventores de este proyecto vial.





COMUNICADO



La Vicepresidencia de la República se permite informar a la opinión pública que:





1. El Señor Vicepresidente, Germán Vargas Lleras, convocó con anticipación a una reunión este miércoles a las 12:00 m para revisar el estado y avances del proyecto Vía de la Prosperidad, que se ejecuta en el departamento del Magdalena, entre Palermo, Sitio Nuevo, Remolino y Guáimaro, y el cual fue contratado y está bajo la responsabilidad de la administración departamental.





2. A la reunión llegaron con puntualidad la Señora Viceprocuradora General de la Nación, Martha Isabel Castañeda, la Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Fanny González, y el Director General del Instituto Nacional de Vías, Invías, Carlos Alberto García Montes, no así la señora Gobernadora del departamento del Magdalena, Rosa Cotes, ni los constructores e interventores de este proyecto vial, quienes son los directos responsables y los llamados a dar las explicaciones que correspondan sobre este proyecto.





3. Ante la impuntualidad manifiesta, el señor Vicepresidente de la República se vio precisado a cancelar la reunión, luego de una espera de más de 30 minutos en su despacho.





4. No obstante, y en su interés de atender y establecer el real estado y avances de este proyecto, fundamental para la conectividad del Magdalena y la Región Caribe, el Vicepresidente Vargas Lleras solicitó reprogramar, con carácter de urgencia, esta reunión, la cual será realizada este mismo miércoles, a las 3:30 pm., en la sede la Procuraduría General de la Nación.





5. El Vicepresidente de la República manifestó su molestia por el fracaso de la reunión del mediodía y les ofreció excusas a las señoras procuradoras por lo sucedido.





6. Por parte de la Vicepresidencia de la República, a la reunión en la Procuraduría General de la Nación asistirá el director de Infraestructura, Luis Fernando Mejía Gómez.