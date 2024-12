"Índice de impunidad en Colombia llegaría al 98%": Comité contra desaparición forzada ONU

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU realizó una visita a Colombia y lograron reunirse con las autoridades relacionadas con este tema en Bogotá, Cali, Cúcuta, Medellín, Santa Marta y Villavicencio, presentando un informe al final de la visita. En una primera medida advirtieron que la desaparición no es un crimen del pasado y aseguraron que frente a las cifras hay un subregistro.

“Es de particular preocupación que no exista una visión global confiable de la dimensión de la desaparición forzada: las cifras comunicadas a la delegación oscilan entre 98.000 y 200.000 personas desaparecidas en Colombia. Cada institución tiene su registro que se concentra en los datos relacionadas con su mandato. Ante la incógnita de cuántas son las víctimas de desaparición y de desaparición forzada, no se puede saber a quién se busca”, señalaron desde el Comité.

También mostraron su preocupación por la ausencia de la institucionalidad en varios territorios del país, especialmente en zonas donde hay presencia de grupos armados, también se refirieron a los casos de impunidad frente a la desaparición forzada.

“Preocupa a la delegación que, según varios interlocutores, el índice de impunidad llegaría al 98 % de los casos de desaparición forzada, lo que revela la existencia de un problema sistémico que debe ser abordado desde sus causas estructurales. La delegación observa la existencia de prácticas institucionales o decisiones que contribuyen a la invisibilización e impunidad de la desaparición forzada”, se lee en el informe del Comité.