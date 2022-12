Indígenas temen por nuevo grupo armado en la Sierra Nevada de Santa Marta

La situación en la Sierra Nevada de Santa Marta tiende a complicarse, no solamente por los estragos del incendio forestal, sino por la presencia de un nuevo grupo armado al que los indígenas y campesinos identifican como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

“Nosotros no podemos desarrollar las actividades culturales porque hay muchos sitios que están ocupados. No podemos acceder a algunos lugares porque están en manos de grupos armados, muchos están ocupados. Aún la tranquilidad no existe para nosotros”, aseguró el mamo Camilo Izquierdo, de la comunidad Arhuaca en Kantasama de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Hasta ese lugar llegó BLU Radio, en gran parte del recorrido a lomo de mula, con la misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, para escuchar las preocupaciones de las comunidades y, como lo decía el mamo Camilo, hay temor por un nuevo grupo armado.

Se hacen llamar las autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Según el defensor del pueblo, Carlos Negret “están dedicados a dos cosas: mantener el control de toda la troncal del Caribe, extorsionando a todos los pequeños y grandes empresarios, y controlar parte del negocio ilícito del narcotráfico”.

Quienes integran este grupo también hacían parte de los ‘Pachenca’, que se unieron después de la muerte de alias ‘Chucho Mercancía’ en junio del año pasado, y quien era líder de la organización criminal.

“Como nos dijeron en la parte alta, el problema de las comunidades es que en este momento están en la troncal. Eso no quita que vuelvan a subir como antes, que en esos casos era a combatir y a buscar a las Farc”, explicó el defensor sobre la consecuencia de la presencia de este grupo.

El general Gerardo Melo Barrera, comandante de la primera división del Ejército, informó que a la fechan han capturado 16 integrantes de la organización e investigan la incidencia en la zona: “hay un trabajo de inteligencia. Sabemos que es un grupo delincuencial que se está atacando como tal, como grupo criminal”.

La defensoría del Pueblo extenderá la denuncia al Ministerio de Defensa, mientras que la comunidad indígena solo pide protección, pues asegura que, además de la seguridad, estos grupos están poniendo en riesgo la reserva natural y sagrada con actividades que generan incendios.

“No hemos podido entender cuál es el objetivo que ellos tienen para defender. Ellos nos limitan a acceder a muchos trabajos. No han llegado a esta comunidad, pero sí hay personal que están analizando la zona. Uno se pregunta con qué interés están interviniendo en nuestro territorio”, agregó el mamo Camilo en entrevista con BLU Radio.

