Indignación por jóvenes que amarraron a camaleón para obligarlo a fumar marihuana

En un vídeo, de no más de 50 segundos, y que ha generado indignación en Santander, se ve a un grupo de jóvenes que amarraron a un camaleón para obligarlo a fumar marihuana en plena calle de Bucaramanga. El hecho, que está siendo investigado por la Policía Ambiental, habría ocurrido en el barrio Monterredondo.

“Qué traba tan hijue…, solo pasa en Monterredondo, la iguana con un ‘bareto’. ¿Dónde? En Monterredondo City. Toda ‘trabadita’, ya iguana, suelte el ‘bareto’ y ruédelo”, dice uno de los jóvenes que se escucha en el vídeo.

Otro de los jóvenes le insiste al camaleón para que le pase el cigarrillo de marihuana.

“No lo quiere rodar esta hijue… está toda trabada la ‘muchachita’”, dice.

El vídeo empezó a rodar por las redes sociales y desde ya ha generado el rechazo de los ciudadanos, especialmente, del director de la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, Martín Camilo Carvajal.

“Eso es absurdo, no tiene sentido, es un tema que nos hace pensar hasta dónde estamos llegando (…) Me parece insólito que este tipo de situaciones se esté presentando, es importante precisar que este tipo de animales no deben ser tratados como mascotas, la fauna silvestre no son mascotas y deben estar en su lugar de origen que son los bosques”, aseguró el funcionario.

La Policía Ambiental de Bucaramanga enfatizó que, con base en el vídeo, buscan la ubicación exacta para esclarecer el hecho.