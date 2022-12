Inés Carrillo se burla de engaño a las autoridades por supuesto ataque con ácido

conversación telefónica de las autoridades y del alcance que tuvo la noticia.

Las autoridades a través de este audio interceptado prueban el engaño que se intentó cometer por parte de la familia de Carrillo. El objetivo de ellos era cobrar la recompensa de $75 millones ofrecida por la Policía.

En la conversación, la supuesta víctima habla con otra mujer llamada Isabel, quien es la dueña del local en donde se habría sucedido el accidente.

"A todo el mundo le he dicho esa maricada de que me habían echado el puto líquido", dice Carrillo.

Por su parte, Isabel le contesta: “¿Cómo se lo inventó? ¿Cómo se le vino a la cabeza a usted esa mierda?".

Inés Carrillo: “…no sé cómo se me vino a la cabeza esa puta mierda".

Isabel: “¿Quién se lo dijo, usted lo inventó o Hernán le dijo?”

Inés Carrillo: "No, si cuando Hernán entró ya yo estaba quemada, cuando Hernán vino que yo lo llamé, ya yo estaba quemada".

Isabel: “… por qué no me dijo desde un principio: Isabel me pasó esto, no sé cómo salirme de este cuento, porque es que usted ya puso a todas las hp a chimbiar".