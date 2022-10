Ingreso a Bogotá por la Autopista Sur contará con dos carriles adicionales

“Ingresando por la Autopista Sur habrá reversible en un carril de los vehículos que salen de Bogotá y el uso de un carril de TransMilenio. La idea es mejorar la movilidad, también haremos desvíos por el peaje antes de la Y de Sibaté para salir al Alto de Mondoñedo y llegar a la Calle 13, la Calle 80 o casi hasta Chía para llegar al norte de Bogotá”, manifestó.

El cierre va desde las 10:00 de la mañana y se pondrá en funcionamiento de acuerdo a la carga vehicular.

Sin embargo, dijo que en la vía Melgar no se tiene previsto ningún reversible, pues es una carretera de doble calzada.

“Cuando se realizan reversibles es porque la vía no es doble calzada. Si se llega a presentar un accidente de tránsito, haremos un manejo de tráfico pero si no ocurre nada, no habrá reversible”, explicó el coronel Peláez.

Por otra parte, desde las 3:00 de la tarde habrá reversible desde Villavicencio hacia Bogotá. También a las 3:00 de la tarde habrá reversible desde el sector de Guaduas hacia Villeta. Finalmente, confirmó que en el sector norte harán manejo de tráfico en Tocancipá y Gachancipá.

Según el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, coronel Juan Francisco Peláez, también habrá varios reversibles en Antioquia para ingresar a Medellín.

Sobre la restricción a vehículos de carga, aclaró que comenzará desde las 12:00 del mediodía hasta la 1:00 de la mañana del martes. Entre tanto, por la vía de La Línea no podrán circular desde las 8:00 de la mañana.

Sin embargo, recordó que tienen permiso especial para circular por las vías del país los vehículos de carga de combustible, ganado en pie y alimentos perecederos.