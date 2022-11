Inicia sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en Uribe, Meta

El Gobierno empezó el proyecto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el municipio de Uribe, en el departamento del Meta.



En un acto simbólico, el presidente Juan Manuel Santos sembró una planta de plátano donde, por años, han existido cultivos de coca.



Pedro Ruíz es uno de los tantos campesinos que se mostró optimista por el tránsito que hará esa región que ha sido golpeada por la guerra.



"No habiendo esos cultivos, y habiendo otra forma de cultivos productivos, nosotros nos dedicamos a trabajar y a producir, ya nos olvidamos de la violencia y ojalá que el gobierno nos cumpla", dijo en diálogo con Blu Radio.



Por su parte, el presidente reconoció que hay una deuda histórica con los campesinos y dijo que el Gobierno busca saldar con este proyecto.



"El mundo lleva 40 años luchando contra las drogas, una guerra que no se ha ganado porque a los campesinos no les hemos dado una alternativa que los sostenga y que los estimule a hacer este cambio", explicó el mandatario.



El Gobierno explicó que a las familias que suscriban el acuerdo se les darán 12 millones de pesos en un año, 1 millón 800 mil pesos, por una vez, para proyectos de seguridad alimentaria o de auto-sostenimiento; 9 millones, por una vez, para proyectos de ciclo corto como piscicultura y avicultura, entre otros beneficios.



El compromiso de las familias es no volver a sembrar cultivos ilícitos ni comercializarlos.