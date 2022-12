Interna en cárcel de Medellín denuncia que le aplicaron mal un medicamento

Desde la cárcel El Pedregal en Medellín, la reclusa Claudia Bedoya denunció que en ese centro penitenciario

le pusieron penicilina intravenosa, pese a que la médica ordenó el medicamento para aplicación muscular.

Vea aquí: Reparación de la torre derribada por el ELN en Medellín tardará dos semanas más

Según la denuncia de la reclusa, por una otitis y un dolor lumbar, esta mujer consultó el servicio de sanidad del penal y allí una auxiliar aplicó la penicilina ordenada por la médica.

Publicidad

“Yo me descompensé, se me bajó la presión y el azúcar, empecé a sudar frío y a ponerme pálida. Al final me dieron cinco días de incapacidad y cada vez que como, no tolero el alimento”, explicó Bedoya desde la cárcel.

Lea además: Policía tiene dos hipótesis sobre atentado del ELN en torre de energía en Medellín

La denuncia de lo que sería un error de la auxiliar de enfermería fue recibida por autoridades de salud de Medellín y directivas de la cárcel que anunciaron una investigación para saber lo ocurrido.

Publicidad