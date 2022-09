Invasiones prenden las alarmas, ¿Cómo resolver los conflictos por las tierras?

Invasiones de indígenas y campesinos en zonas de al menos cuatro departamentos del país (Cesar, Huila, Cali y Valle) prendieron las alarmas en el país, llevando al Gobierno a ponerles un ultimátum a los manifestantes. En medio de la polémica, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, propuso la creación de grupos de “reacción solidaria”, que avivó los temores por la posible resurrección de las Convivir que fueron uno de los gérmenes de los cuerpos paramilitares que sembraron el terror a lo largo y ancho del país a finales por más de dos decenios.

Escuche al exsenador indígena Feliciano Valencia, al presidente de Fedegán José Félix Lafaurie y al director de Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano.

“Dejamos claro que el Gobierno no patrocina ni acepta la invasión de tierras en Colombia. Estas acciones interrumpen la política del Gobierno que sí está comprometida con una reforma rural”, declaró Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia.

“Si no está el diálogo y la concertación como principio fundamental, se va a caer en confrontaciones. Hemos entendido que no solo la tierra nos va solucionar los problemas que tenemos en el departamento del Cauca”, opinó el exsenador Feliciano Valencia acerca de la polémica

“Si no hay invasiones el Gobierno avanza mucho más rápido, si no será más difícil porque las situaciones van a salirse de las manos. Estar en la mitad de la nada sin ningún tipo de protección no es fácil (...) Aquí nadie ha mencionado eso (autodefensas)”, dijo Lafaurie, quien negó que su propuesta tenga similitud con las Convivir.