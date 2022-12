Investigan supuesto video del ELN que habría sido grabado en Barrancabermeja

En redes sociales circula un video en el que aparecen tres presuntos integrantes del ELN, quienes están armados y portando una bandera del grupo guerrillero.

La persona que habla en el video asegura que este es grabado en el barrio Bendición de Dios de Barrancabermeja.

El presunto guerrillero del ELN también señala que hacen parte del frente ‘Édgar Amilkar Grimaldo Barón’ y del frente ‘Darío Ramírez Castro’, que supuestamente tendrían presencia en el Puerto Petrolero.

“Estamos haciendo presencia en Barrancabermeja y alrededores, nosotros nos encontramos en la ciudad, estamos para defender los derechos de los asalariados (…) Sabemos que existen mal llamadas grupos de apoyo a la policía, pese a que han sido mal utilizados para informar y luego las mismas autoridades dan información a las ‘bacrim’ para que los asesinen vilmente.”, dice el hombre.

Frente a este video, que prende las alarmas entre la comunidad, la Policía señaló que investigan la autenticidad de la grabación.

“Quiero invitar a la ciudadanía a que no sea presa a estos actos de terrorismo psicológico que se está presentando en este momento, no ha sido objeto de valoración por mecanismos de inteligencia, no podemos verificar su autenticidad”, informó el teniente coronel Savin Andrade, comandante operativo de la Policía del Magdalena Medio.

Las autoridades descartaron que, por ahora, haya presencia de guerrilleros del ELN en Barrancabermeja.

“Hasta el momento no tenemos información sobre la presencia de grupos armados ilegales en el municipio”, añadió el comandante operativo de la Policía en el Magdalena Medio.