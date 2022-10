Jackson "no estuvo a la altura de las circunstancias": presidente del Atlético

"Es un magnífico jugador, lo que pasa es que aquí no ha tenido suerte, y lo mejor para todas las partes fue la operación que se hizo anoche", declaró Cerezo esta madrugada en el programa 'El Larguero' de la Cadena SER (Lea también: Él prácticamente fue engañado: Julio Bolaño sobre traspaso de Jackson Martínez ).

El presidente rojiblanco opinó que al futbolista "le va a venir bien" el cambio, en un equipo que "lucha por ser campeón chino" y reconoció que el colombiano no dio lo que se esperaba de él. "Aquí no estuvo a la altura de las circunstancias", reconoció Cerezo, que explicó cómo se desarrolló la operación.

"Llegó la oferta, se habló con el jugador, el jugador lo estudió y pensó que era lo mejor para las tres partes. Él se ha ido bien, seguimos pensando que es un buen jugador, pero ante ofertas importantes es difícil decir que no", relató.

Cerezo descartó que el club hubiera hablado por el delantero colombiano del Chelsea inglés Radamel Falcao para sustituir a su compatriota. "Hace tiempo que no hablo con él, pero me da la sensación de que está lesionado. Con nosotros la verdad es que no ha hablado", dijo.

Respecto al hispanobrasileño Diego Costa, exjugador del Atlético y también en el club londinense, Cerezo reveló que habla con él "de vez en cuando" pero dijo que no espera su regreso porque tiene "un contrato largo con el Chelsea" (Lea también: Jackson Martínez se iría, por trueque, del Atlético de Madrid ).

"Con el Chelsea no hemos hablado para nada. Ahora mismo es el que está marcando los goles para su equipo, es muy hipotético que pueda venir aquí", dijo el dirigente rojiblanco, que recordó que el Atlético tiene pendiente una sanción de la FIFA por los traspasos de jugadores menores de edad, que podría dejarle sin fichar durante dos periodos de traspasos.

"Tenemos que estar preparados, porque dos ventanas sin fichar es mucho tiempo para un equipo como el nuestro que quiere estar arriba entre los grandes de Europa", agregó el presidente rojiblanco, que explicó que, con la suspensión cautelar de la sanción tras su recurso a Apelación, pueden "seguir trabajando", aunque verán que ocurre en el plazo de traspasos del verano.

Enrique Cerezo también se pronunció sobre la sanción de tres partidos al defensor brasileño Filipe Luis por una entrada al delantero argentino del Barcelona Lionel Messi, que supuso una roja directa y cuyos sanción el club ha recurrido.

"Para mí es importante que no se cumple la misma sanción en la misma falta, o quizás más leve, que en otros partidos. El otro día vi imágenes de otro partido sobre las faltas, en un partido del Ahtletic de Bilbao, una falta más complicada y la sanción fue de un partido", dijo el presidente del Atlético, que recalcó que el zaguero brasileño es "un jugador limpio" (Lea también: Diego Simeone: Estoy muy contento con Jackson Martínez ).

"Tres partidos son muchos, indiscutiblemente vamos a recurrir, y creo que nos darán la razón", finalizó.