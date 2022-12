Jamás he tenido negocios con baldíos: Juana Yolanda Bazán

En entrevista con BLU Radio, la nombrada superintendente de Notariado y Registro, Juana Yolanda Bazán, dijo que le tendieron una trampa en el caso de un terreno baldío en Santander, denunciado por El Espectador.



“Cuando me llamó el periodista de El Espectador me llamó no sabía de qué hablaba. El día de ayer pude recopilar las pruebas. Se trata de dos escrituras en las que pude advertir en ellas que hay falsedad ideológica y material de quienes las falsificaron”, dijo.



En ese sentido, agregó que jamás ha tenido negocios con terrenos baldíos y explicó las razones: “El contenido de los documentos es falso. Yo en esa época (1981) tenía 23 años, trabajaba para un bufete de abogados, no me había graduado aún, recibía un salario mínimo de $5.000, ¿de dónde habría sacado los $250.000 para adquir un predio?”.



Añadió que en la primera escritura hay una firma que no coincide con la segunda escritura y supuestamente la firmé el mismo día.



“Después de recibir esos documentos en el día de ayer redacté mi denuncia ante la Fiscalía para que proceda a investigar el tema”, enfatizó.



