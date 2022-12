James Rodríguez busca ratificar su buen momento en Real Madrid ante Almería

El Real Madrid encara la visita este miércoles de un necesitado Almería sin margen de error en su pulso por el título de Liga con el Barcelona, con bajas importantes entre lesiones y sanciones, pero confiado en el 'momento de James Rodríguez', en un encuentro en el que puede debutar el noruego Martin Odegaard con 16 años.



Sin cinco de los once titulares, el Real Madrid de Carlo Ancelotti saldrá a mantener la presión al Barcelona antes de encarar dos jornadas decisivas con los duelos ante Sevilla y Valencia con la semifinal europea ante la Juventus de por medio. Lea también: Tras doblete de Messi, así quedó la tabla de goleadores en España



A las ausencias de los lesionados Luka Modric, Gareth Bale y Karim Benzema, se suman las de los sancionados Dani Carvajal y Sergio Ramos, lo que obligará al técnico italiano a alinear un equipo inédito en toda la temporada.



Ancelotti rotará hasta en la portería, en la que el costarricense Keylor Navas disputará su décimo partido como titular. Lo que en una época cercana generaría temor ante tanto cambio, en el presente la tranquilidad llega con el ejemplo del mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, que esperó su oportunidad para convertirse en protagonista cuando ha tenido continuidad.



Tras clasificar al Real Madrid a semifinales de la Liga de Campeones con su tanto al Atlético de Madrid, su doblete al Celta de Vigo en Balaídos amplía su buen momento y desata un debate inexistente hasta el momento con el francés Karim Benzema, al que le resta menos de una semana para regresar tras sufrir un esguince de rodilla. Lea también: La FIFA sancionará a Atlético de Madrid y Real Madrid sin poder fichar



Chicharito será el '9' de referencia del Real Madrid, con el portugués Cristiano Ronaldo buscando goles tras no firmar ninguno de los cuatro de su equipo en la última jornada y un nuevo integrante en el tridente: Jesé Rodríguez. El colombiano James Rodríguez retrasará su posición al centro del campo para dar minutos a Jesé en un partido en el que tiene mucho que demostrar.



La entrada en defensa de Álvaro Arbeloa en el lateral derecho y Pepe en el centro de la zaga pueden verse acompañadas por la presencia del portugués Fabio Coentrao en el costado izquierdo.



Disfruta de su primera convocatoria el joven Odegaard, que tiene opciones, si el partido marcha por el cauce esperado por Ancelotti, de disputar sus primeros minutos con el primer equipo con tan solo 16 años. El Bernabéu asistiría al nacimiento de un joven talento al que le espera un gran futuro. Lea también: Ha sorprendido a todo el mundo: Nuevo elogio de Ancelotti a James Rodríguez



El Almería visita el Santiago Bernabéu acuciado por su situación. Es cuarto por la cola, a dos puntos de la zona de descenso, aunque el equipo dirigido por el exbarcelonista Sergi Barjuan no renuncia de antemano a dar la sorpresa en el feudo madridista, pese a admitir que es casi un imposible.



En una cita parecida a la del debut de Sergi en el banquillo almeriense, hace cuatro jornadas en el Camp Nou, los rojiblancos, aún siendo conscientes de que teóricamente tienen escasas posibilidades de conseguir un buen resultado, se plantean dar una buena imagen que les dé confianza para la recta final de la liga.



El Almería, que con Sergi ha ganado dos partidos en casa (Granada y Eibar) y ha perdido los dos que ha jugado fuera (Barcelona y Rayo), llega al Bernabéu fuera del descenso gracias al importante triunfo del pasado domingo ante el conjunto vasco y afronta el choque con la intención de arroparse y de conceder los menos huecos posibles al Real Madrid. Lea también: Si James no es el jugador más en forma del Real, poco le falta: diario español



El técnico del equipo rojiblanco tiene problemas de efectivos porque a las bajas de los lesionados Fran Vélez, Michel Macedo y Fernando Soriano, se unen las de los sancionados Thievy y Wellington Silva, que se 'limpiaron' de tarjetas precisamente para estar disponibles ante los que sí pueden ser rivales de un mismo estatus deportivo.



Sí recupera al argentino Sebastián Dubarbier, que podría formar pareja en la banda izquierda con Casado. Además, los almerienses confían en poder armar alguna contra y meter así algo de 'miedo' al conjunto de Carlo Ancelotti.



"Debemos ser un equipo aguerrido y sólido en el Bernabéu", ha dicho Sergi, por lo que se espera un cambio de sistema. Su intención es ir a puntuar, aunque en el Almería son conscientes de que su liga está en llegar bien a los próximos partidos ante Celta y Málaga.



Alineaciones probables:



Real Madrid: Keylor Navas; Arbeloa, Varane, Pepe, Coentrao; Kroos, Isco, James; Jesé, Cristiano Ronaldo y 'Chicharito'.



Almería: Rubén; Ximo Navarro, Trujillo, Dos Santos, Casado; Jonathan Zongo, Verza, Corona, Thomas, Dubarbier; y Hemed.



Árbitro: Iglesias Villanueva.



Estadio: Santiago Bernabéu.



Hora: 18.00 GMT.



EFE