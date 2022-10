Janet Jackson pospone gira por tumor en las cuerdas vocales

Jackson, de 49 años, quien lanzó una gira mundial tras varios años de relativa quietud, dijo a última hora del jueves que los médicos le dijeron que necesitaba someterse "pronto" a una cirugía.



"Me rompe el corazón decirles que me veo obligada a posponer la 'Unbreakable Tour' hasta la primavera (boreal)", dijo en un comunicado divulgado en Twitter.



"Por favor recen por mí, mi familia y toda nuestra compañía durante estos momentos difíciles", señaló y añadió que no haría más comentarios sobre su condición de salud.



Sin embargo, un amigo de la cantante dijo al diario El País de España que Janet Jackson tiene un tumor en las cuerdas vocales.



“Los médicos han encontrado un tumor en las cuerdas vocales de Janet que podría ser grave. Es un problema que tiene que ser atendido de inmediato”, recopila el diario.



Jackson debía reanudar su gira el 9 de enero en Denver y tenía fechas para presentarse en otras ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa hasta fines de junio.