JEP revela nombres de 1.934 víctimas de falsos positivos en acto de homenaje y memoria

En la sede de la JEP , en Bogotá, se instaló la exposición “Mujeres con las botas bien puestas”, en homenaje a la memoria de quienes fueron víctimas de falsos positivos.

A partir de hoy y hasta el mes de febrero todas las personas que quieran llevar una bota a la jurisdicción lo podrán hacer, para hacerle un homenaje a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales.

En este acto la JEP reveló el nombre de 1.934 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, aclarando que el nombre de todas las personas será revelado una hez finalicen las investigaciones.

Falsos positivos Foto: suministrada

En este espacio el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, respondió a quienes han cuestionado la cifra de 6.402 falsos positivos.

“Resulta incomprensible y reprochable el debate público que gira en torno a cuántos y no al cómo. La pregunta no es la cifra, eso es una pregunta inmoral. Hoy todas y todos leeremos los nombres de 1.934 víctimas, este listado es el resultado de un arduo trabajo de alta contrastación, recordaremos la memoria de las demás victimas a medida que avances las labores de contrastación”, dijo Ramelli.

Cuando se presentaron los casos de ejecuciones extrajudiciales los militares que cometían estos delitos les ponían botas de caucho a las víctimas, para presentarlos falsamente como guerrilleros muertos en combate.

“Nuestros familiares no son un objeto, no los estamos comercializando, no están a la venta. No tendríamos por qué exponer públicamente los nombres de nuestros familiares ¿por qué? Tal vez por darles gusto a todos estos negacionistas que aún hay”, dijo Jacqueline Castillo, vocera de las Madres de Falsos Positivos, Mafapo.