‘Jesús Santrich’ arremete contra la Corte Constitucional por decisión sobre fast track

Dura arremetida de Jesús Santrich contra la Corte Constitucional. Dijo que la implementación de ha convertido en una renegociación y que tras la decisión del alto tribunal sobre el Fast Track, el proceso de paz está en el limbo.



"Hay por lo menos 13 cuerpos normativos que han pasado por el Congreso y van a llegar a las inocentes manos de la Corte Constitucional para volverlos mierda como pasó con el fast track, el palo en la rueda", dijo.



También aseguró que la vida de los guerrilleros corre peligro por la falta de seguridad jurídica de los acuerdos.



"Así como estamos aquí lo que puede ocurrir con el tiempo es que nos maten a todos. Si no le meten el hombro al proceso al salir de las zonas veredales van a matar a todos los guerrilleros".



En la mesa entregando un balance de la implementación están los voceros de Voces de Paz y el líder guerrillero que aseguró que la implementación de los acuerdos se ha convertido en una renegociación. Criticó fuertemente la postura de la Corte Constitucional que dijo, quiere tumbar el proceso de paz.



"La implementación de ha convertido en una suerte de renegociación. El proceso de paz está en el limbo. Estamos en un escenario de incertidumbre generalizada. No vengo con alta dosis de pesimismo, vengo con los pies sobre la tierra y quiero que se traten las cosas con realismo", dijo el líder de las Farc.



Sobre amnistía Aseguró que los jueces de ejecución de penas no tienen voluntad de cumplir con la ley. Dijo puntualmente que se han vuelto más carceleros que el INPEC.