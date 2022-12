'Jhon Calzones' sale de prisión para hacerse un Bypass

Dos meses después de que el alcalde de Yopal, Jhon Calzones, fue trasladado de las celdas de Paloquemao a la cárcel La Picota de Bogotá, por cuenta de las fiestas y parrandas que protagonizó, una vez más vuelve a estar en la mirada pública.



En esta ocasión, por un procedimiento médico que se practicó que aunque por sí solo no llama la atención, el punto es que un juez de Bogotá autorizó que se le realizara un Bypass gástrico por su condición de salud.



A la fecha permanece internado en la Clínica Centro de Medicina Internacional.



"La remisión fue el 5 de octubre, lleva ocho días hospitalizado y está custodiado por dos unidades de guardia de Picota", señaló a BLU Radio una fuente del Inpec.



Aunque se insiste qué el procedimiento obedeció a una situación de salud, no se descarta que la Fiscalía pida verificar el dictamen al considerar que se les estarían brindando beneficios a los que no tienen derecho por su situación de procesado.



El mandatario fue detenido por el delito de enriquecimiento ilícito esto por haber obtenido un incremento injustificado en su patrimonio de aproximadamente 50 mil millones de pesos, entre los años 2012 y 2015, sin que las actividades de investigación permitan concluir la existencia de actividades lícitas que puedan justificar la procedencia de esos recursos.



El presunto enriquecimiento ilícito, derivaría entre otros, de la recepción de dinero por concepto del pago de los compradores de los inmuebles ubicados en la Ciudadela La Bendición, condominio en el que se ofrecen cerca de 10.000 soluciones de vivienda y que fue construido, dentro de un bien embargado en un proceso de extinción de dominio y sin cumplir los requisitos legales, incurriendo en el delito de Urbanización ilegal.



El Tribunal Superior de Yopal (Casanare) negó un recurso de nulidad de ese proceso al estimar que no hubo ninguna irregularidad en el caso contra el Alcalde, quien antes de asumir su función pública aceptó cargos ante un juez de Control de Garantías en Bogotá.



Ante la determinación del Tribunal, el Juzgado Tercero de Yopal deberá emitir el sentido de fallo y decidir si finalmente condena al mandatario por el delito de urbanización ilegal.