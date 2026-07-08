Restrepo sobre algoritmo y formularios E-14: “Impresentable que un jefe de Estado diga esa babosada”

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo calificó como "absurda" e "irracional" la denuncia de fraude electoral sostenida por el presidente saliente, Gustavo Petro, según la cual las elecciones presidenciales habrían sido manipuladas de manera externa para desconocer el triunfo de Abelardo De La Espriella y dar como ganador a Iván Cepeda. En declaraciones a Mañanas Blu con Néstor Morales, Restrepo defendió la legitimidad del proceso electoral validado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El pronunciamiento se da en medio de una parálisis definitiva en las mesas de transición gubernamental entre la administración saliente y el equipo del mandatario electo. De acuerdo con Restrepo, los cuestionamientos al sistema de votación carecen de sustento técnico debido a la naturaleza física del escrutinio en el país.

El debate sobre el presunto fraude y los formularios E-14

La controversia se centra en las afirmaciones de la administración saliente relativas a una supuesta alteración algorítmica en los resultados electorales desde el exterior. Restrepo rechazó de manera tajante esta hipótesis, argumentando que los mecanismos de votación en el territorio nacional impiden una manipulación de esa índole.

"Es que es tan absurda, es tan absolutamente irracional, que en Colombia ni siquiera existe el voto electrónico. Para eso existen los E-14, en donde se recoge información en físico. Es, es que es tan estúpida, qué pena decirlo de esa manera, que no tiene ninguna presentación que un jefe de Estado salga con semejante babosada a justificar un hecho que no tiene ninguna presentación", dijo.



Para el vicepresidente electo, estos señalamientos constituyen un quiebre en los principios democráticos del país. Restrepo afirmó que el comportamiento del gobierno saliente representa un desconocimiento al "veredicto popular y el Estado de Derecho", lo cual motivó un llamado a lo que denominó "resistencia constitucional" por parte de los gremios, la ciudadanía, los medios de comunicación y las instituciones judiciales.

Suspensión definitiva del proceso de empalme presidencial

El proceso de transición institucional, que tradicionalmente se realiza mediante reuniones técnicas entre los funcionarios entrantes y salientes, quedó oficialmente suspendido. Según Restrepo, el equipo del nuevo gobierno identificó que la administración de Gustavo Petro tenía preparados videos institucionales con días de antelación para escenificar un retiro voluntario de las mesas.

El uso de mecanismos alternativos para recabar información

Pese a la parálisis de las mesas presenciales, el equipo del gobierno electo aseguró que la recolección de datos no se detendrá. Restrepo explicó que recurrirán a las herramientas legales disponibles y al uso de tecnologías de datos abiertos:



Uso de derechos de petición: Se remitirán solicitudes formales a cada una de las carteras ministeriales y departamentos administrativos.

Se remitirán solicitudes formales a cada una de las carteras ministeriales y departamentos administrativos. Plataformas tecnológicas: Monitoreo y consolidación de datos contractuales e institucionales históricos extraídos de los portales de contratación pública como el SECOP y el SIGEP.

Monitoreo y consolidación de datos contractuales e institucionales históricos extraídos de los portales de contratación pública como el SECOP y el SIGEP. Marco legal: Exigencia del cumplimiento de la Ley 951 de 2005, la cual establece la obligación de los servidores públicos de rendir informes detallados al término de su gestión.

El vicepresidente electo señaló que la información requerida aún no se encuentra disponible en el catálogo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el repositorio institucional abierto donde usualmente los gobiernos publican sus informes de gestión antes del cambio de mando. "Hoy no existe información. O sea, si yo lo invito a usted, entre al DNP, no va a encontrar ninguna información de ninguna entidad pública", sostuvo.

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Respuestas frente a la supuesta extradición de Petro

Durante la entrevista, se abordaron los argumentos del gobierno saliente para suspender el diálogo de transición. Desde la administración de Gustavo Petro se argumentó que las declaraciones del vocero político Carlos Alonso Lucio —quien sugirió que el nuevo gobierno tramitaría una eventual extradición del presidente saliente si la justicia de los Estados Unidos lo requiriera— hacían inviable la concertación.

Restrepo desestimó que estas declaraciones justificaran la ruptura del empalme, catalogándolas como un análisis normativo.

"Ahí hay un ejercicio que es hipotético... son varias circunstancias hipotéticas en donde al final el presidente está en todo su derecho constitucional y legal de tomar esa decisión si ese fuera el caso. Pero estamos, insisto, hablando de varios escenarios hipotéticos. Y en ese sentido me parece que es un apego a lo que señala la Constitución".

Asimismo, el funcionario aclaró su rol dentro del próximo gabinete, confirmando que no asumirá la titularidad de ningún ministerio. Su función se desarrollará de forma transversal en el diseño de políticas públicas bajo las directrices de la presidencia de Abelardo de la Espriella.

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Prioridades gubernamentales para el inicio del mandato

El equipo del gobierno entrante manifestó que, pese a contar con un 75 % de la información consolidada mediante auditorías propias realizadas durante los últimos ocho meses, se han definido sectores prioritarios de atención inmediata para el próximo 7 de agosto, con o sin la entrega formal de documentos por parte del Ejecutivo saliente: