“El escrutinio no se hace con las imágenes del E-14”: registrador responde a denuncia de Petro

Luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera una nueva denuncia sobre el proceso electoral, asegurando que a los formularios E-14 “en su metadata le quitaron dos sellos fundamentales algorítmicos” y que esto permitiría modificar los documentos publicados, el registrador nacional Hernán Penagos rechazó esa versión y defendió las garantías del sistema de escrutinio.

Según explicó Penagos, el conteo oficial de los votos no se realiza con las imágenes digitalizadas de los formularios publicadas por la Registraduría, sino con las actas físicas diligenciadas en cada mesa de votación.

El registrador recordó que en cada mesa se elaboran tres copias del formulario E-14 y que son esos documentos físicos los que utilizan los jueces y el Consejo Nacional Electoral durante el proceso de escrutinio. Además, señaló que los testigos electorales de los partidos reciben fotografías de las actas desde los puestos de votación, lo que permite contrastarlas con las imágenes que posteriormente publica la Registraduría.

“Todas las actas que publica la Registraduría tienen sello de seguridad CAS y garantizan que no puede haber ningún tipo de modificación”, aseguró Penagos



Las declaraciones se producen en medio de nuevas alertas lanzadas por el presidente Petro sobre el desarrollo de las elecciones. Entretanto, distintas autoridades han hecho llamados a respetar los resultados y a mantener la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la transparencia del proceso electoral.