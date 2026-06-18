José Obdulio Gaviria por caso Beto Coral: "Autoridades no actúan por capricho o enemistad política"

En diálogo con Mañanas Blu, el exsenador José Obdulio Gaviria analizó la situación judicial y migratoria de diversos actores políticos en el exterior, enfatizando la necesidad de un ejercicio firme de la autoridad estatal y el respeto a los marcos legales internacionales. Durante la conversación, Gaviria se refirió a la situación de activistas como Beto Coral y a la visión de justicia que, a su juicio, debería regir en el país bajo un eventual gobierno de su sector político.

El caso Beto Coral y el sistema migratorio

Gaviria recordó el historial de confrontaciones con el activista Beto Coral, señalando que en el pasado hubo acciones legales por "expresiones calumniosas contra nuestro partido y contra el jefe de nuestro partido, fundador de nuestro partido, el presidente Uribe". No obstante, frente a la reciente deportación o situación migratoria del activista en Estados Unidos, el exsenador aclaró que se trata de un asunto estrictamente legal y no de una directriz de su colectividad. "Nosotros no tenemos esa política, simplemente tenemos un enfrentamiento político con este señor; no sabía que estuviera ilegalmente en los Estados Unidos".

Para el exsenador, las decisiones del gobierno estadounidense responden al cumplimiento de la norma y no a presiones externas. "El derecho no funciona de acuerdo a insinuaciones... allá funciona con base en información realmente llevada a los procesos", afirmó, desestimando que las agencias norteamericanas actúen por "capricho o enemistad política".



Rechazo a la "insensatez" en el debate público

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la respuesta de Gaviria ante los mensajes enviados por figuras cercanas al Centro Democrático a congresistas estadounidenses, solicitando la revocatoria de visas para contradictores políticos. Gaviria fue contundente al calificar estas acciones: "Eso es una insensatez".

Según el exsenador, quienes piden actuar de manera "caprichosa y arbitraria" demuestran un desconocimiento del régimen legal de los Estados Unidos, país que describió como el lugar donde se funda la democracia liberal.

Firmeza judicial frente a la impunidad

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Respecto al futuro político de Colombia y las propuestas de figuras como Abelardo De La Espriella, Gaviria defendió la tesis de una aplicación rigurosa de la justicia para combatir lo que denomina "farpopolítica". "Si gana Abelardo de la Espriella habrá aplicación implacable también como debe ser en cualquier estado de derecho de la Constitución y la ley".

Esta postura se vincula con su crítica a los acuerdos de paz previos, los cuales considera que operaron bajo "absoluta impunidad". Gaviria anunció que en agosto publicará un libro sobre magnicidios donde abordará el "ejercicio firme de la autoridad estatal" y su visión sobre la participación política de antiguos comandantes guerrilleros, cuestionando que haya compartido curul con personas "inmersas en delitos gravísimos".

Escuche aquí la entrevista: