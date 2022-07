Joven no pudo asistir a su grado por sufrir de cáncer y el rector le llevó el diploma al hospital

Elvis González es un estudiante de diseño gráfico de la Universidad Autónoma del Caribe, quien es tratado en una clínica de Barranquilla por un cáncer que padece.

Según dio a conocer Noticias Caracol , el joven no pudo asistir a su ceremonia de grado porque está hospitalizado por quebrantos de salud a raíz de un cáncer que padece. Es por eso que, Mauricio Molinares, el rector de la universidad se desplazó hasta el centro clínico para poder entregarle su diploma.

“Hermano, felicitaciones, vamos a graduarte. Los médicos, al parecer, no permiten que tú puedas ir a graduarte en la universidad, pero si tú no vas allá, nosotros venimos acá a graduarte. Aquí en esta bolsa yo he traído tu toga y tu birrete. Yo ya me he acabado de mudar aquí abajo en la puerta de la clínica. Entonces, nada, ¿estamos listos?”, le dijo el rector Molinares a Elvis.

El rector le entregó su toga y su birrete, y desde su habitación en la clínica fue condecorado por su constancia y trabajo como profesional de diseño gráfico.

“A la Universidad Autónoma del Caribe muchas gracias por todo el apoyo y por toda la dedicación que me dieron para poder convertirme en un profesional”, declaró González.

El próximo objetivo del joven es no solo ser un gran profesional sino a su vez superar esa enfermedad.

