Joven que encontró cuerpo de Leidy Asprilla dice que ha recibido amenazas en redes

El joven que encontró a muerta a la deportista Leidy Johana Asprilla, en la vía que comunica al municipio de El Cerrito con el corregimiento de Rozo, vive hoy una pesadilla pues asegura que no han parado de amenazarlo en las redes sociales.

Se trata de un ingeniero del mismo municipio del que era oriundo la jugadora y quie, para el día de su desaparición, se encontraba fuera del país.

El pasado martes 21 de mayo regresó a Colombia y se sumó a las labores de búsqueda por la carretera donde, asegura, ya había sido víctima de un atraco.

“Cuando me di cuenta de la desaparición de Leidy procedí a buscarla ya que, en meses anteriores, varios sujetos me robaron, me quitaron los cordones de las zapatillas, luego me amarraron y me tiraron a un cañaduzal”, dijo el joven quien prefirió omitir su nombre por temas de seguridad.

Asegura que el día que encontró a la futbolista de la Selección Colombia y el club Oromarso de Palmira sintió mucho miedo e impresión, pero que de inmediato llamó a las autoridades.

“Iba despacio en mi moto sobre los dos sentidos de la vía, luego vi unas huellas raras en la carretera por lo que procedí a bajarme e inspeccionar. Fue ahí cuando la encontré y di aviso”, indicó el joven.

Después del procedimiento de levantamiento, el joven indicó que no han parado las amenazas en sus redes sociales y varios comentarios donde lo señalan a él como el supuesto responsable de la muerte de Leidy.

“Muchas personas me quieren inculpar simplemente por haber sido el primero en econtrarla a ella. Esto se me ha convertido en una pesadilla porque salí con la intención de ayudar y hoy me quieren involucrar en la muerte de ella”, dijo el joven.

“Me duele lo que pasó, he estado con la familia en su dolor, pero esto se puede prestar para malos entendidos”, añadió.

Asegura que se ha presentado ante las autoridades y que ha asistido a las audiencias indagatorias.

“He hecho todo con voluntad y cariño. Lamentablemente por esas personas en redes sociales es que la gente no ayuda, porque un chisme los puede terminar metiendo en problemas”, agregó.

Cabe resaltar que, según el Instituto Colombiano de Medicina Legal, la joven futbolista murió debido a los golpes por accidente de tránsito y no tenía otras laceraciones ni heridas.

“Vivo una completa pesadilla por los malos comentarios, tengo miedo que me pase algo o que mi salud decaiga”, finalizó el joven.

Finalmente, la deportista será sepultada en la tarde de este viernes en el cementerio principal del municipio de El Cerrito luego de una eucaristía en la iglesia del perpetuo socorro.

