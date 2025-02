Juan David Correa sobre Benedetti: “No puedo pedir autorización a quien tiene cuestionamientos”

La reciente renuncia de Juan David Correa como ministro de las Cultura, después del atropellado consejo de ministros ha despertado aún más el debate sobre el rumbo del país en materia política.

En diálogo con Mañanas Blu, Correa explicó las razones detrás de su decisión, vinculadas a la controversia generada por la designación de Armando Benedetti como jefe de despacho del presidente Gustavo Petro.

Publicidad

La renuncia

En horas recientes, el presidente Petro se refirió a Correa en un tono crítico, tras una entrevista donde el exministro expresó su incapacidad para trabajar bajo la dirección de alguien que considera un "maltratador" de mujeres (Armando Benedetti).

Al explicar su decisión de renuncia por la llegada de Benedetti al gabinete, aseguro que, "Es, de alguna manera una decisión que obedece un espacio de representación y de poder y de dignidad. Yo creo que a mí me iba a quedar muy difícil pararme ante el país a tener las discusiones que incluso estaba teniendo con algunos de ustedes en algunos momentos sobre colonialismo, sobre racializado, sobre feminismo y, pues tener todos los días que pedir autorización a alguien que tiene serios cuestionamientos en ese en ese sentido. Así que yo prefiero no. Pues insisto, no contradecir al presidente. Yo creo que el presidente tiene sus razones".

Esta situación ha puesto de manifiesto las tensiones internas dentro del gabinete, y cómo estas afectan no solo a los funcionarios, sino también a las políticas públicas en Colombia. "La dignidad del presidente es mucho más grande que la mía", dijo Correa.

Publicidad

Relación con Armando Benedetti

El nombramiento de Benedetti generó preocupación entre varios ministros. Correa admitió que desde la notificación del decreto, él sabía que debía tomar una decisión.

La renuncia no fue una cuestión moral, aclaró, sino un acto de coherencia con su propia visión sobre el cambio cultural y social que aboga por una mayor equidad y respeto hacia todos.

El futuro

La salida de Correa podría tener repercusiones significativas en la percepción pública del gobierno de Petro, que ha estado bajo el escrutinio por su capacidad para facilitar un cambio real.

Publicidad

Mientras que algunos ven esta renuncia como un signo de crisis, otros consideran que puede ser una oportunidad para revitalizar la agenda cultural del país.

Escuche aquí la entrevista: