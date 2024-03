Juan Fernando Petro por expulsión de la Comisión Latinoamericana de DD.HH.: “Utilizaron mi nombre”

La Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos expulsó a Juan Fernando Petro. De acuerdo con Rodrigo Ricaurte, director de la entidad, “fue un gran error” el nombramiento de Petro, a esto agregó que su gestión fue nula.

Hay que recordar que durante los últimos años Juan Fernando Petro ha sostenido reuniones en diferentes zonas del país gestionando acercamientos con el Gobierno nacional para resolver distintos problemas, especialmente en zonas apartadas o de conflicto.

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Juan Fernando Petro respondió y aseguró que su nombre fue usado por la comisión, "indiscutiblemente usaron mi nombre para ser utilizado por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos".

Además, calificó su salida como un boom mediático, el cual está siendo usado por Ricaurte, según lo dicho por el hermano del presidente Gustavo Petro.

"Lo que está haciendo el señor Rodrigo Ricaurte es generar un boom mediático, muy bajo es tratar a sus miembros de esa manera y tratar de ocultar las verdaderas razone por las cuales quisieron utilizarme", señaló.

Reiteró que su trabajo ha sido junto a las comunidades, ir a los territorios, hablar y escuchar a la población.

"No me he salido de mi filosofía de trabajar humanitariamente por las comunidades y los territorios. He ido a los territorios de las comunidades a hablar, a escuchar y eso es lo que estoy haciendo. No hay un solo periodista, investigador o alguien de la Fiscalía o alguien, alcalde o alguna ONG que diga que yo he ido a hacer negocios con las comunidades o en los territorios", defendió.

En medio de esta controversia, Petro aseguró que continúa su trabajo en los territorios con el fin de generar visibilidad y apoyo para las comunidades que han sido históricamente olvidadas. Aunque reconoció que ser el hermano del presidente le ha dado una mayor visibilidad, enfatiza que su compromiso es personal y que busca generar un cambio en la sociedad.

Escuche aquí la entrevista: