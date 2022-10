Juan Valderrama planeó el asesinato de Ilse Ojeda en Chile: investigador

Para el investigador Manuel Fuentes Benito, comisario de la brigada de personas desaparecidas de Chile, Juan Valderrama planeó el asesinato de Ilse Amory Ojeda, ocurrido en Santander, desde antes de venir a Colombia.

“Tengo la certeza que hubo una premeditación desde Chile. Él tuvo claramente la intención de llevarla a Colombia para engañarla. Estamos determinando los pasos previos y posterior al asesinato”, añadió.



De otro lado, el investigador manifestó que, si Valderrama hubiera visto el video, en el que ella afirma que él es un tipo malo y que quiere volver a Chile, no la hubiera asesinado.

“Ella registra el sufrimiento por el que estaba pasando, registra el dolor físico y psicológico que Juan le estaba causando. Si él lo ve, se hubiera dado cuenta de que estaba engañada y que quería volver a su país”, puntualizó.

Además, dijo que Chile no tiene la intención de pedir la extradición del hombre, que hoy está detenido en la cárcel de Palogordo en Bucaramanga.

Finalmente, Fuentes manifestó que lo más doloroso para él, y probablemente para el pueblo chileno, es ver el dolor y la resignación con la que la mujer de 52 años enfrentó la situación.

“Ella estaba viviendo un verdadero calvario con este tipo. Enterarnos de propia vista de que ella no tenía posibilidad de pedir ayuda porque su familia no estaba de acuerdo con que ella estuviera de acuerdo. No tuvo ninguna opción y eso es lamentable”, manifestó.



