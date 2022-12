Juez deja en firme proceso contra Luis Carlos Restrepo por falsa desmovilización

La Justicia desestimó la solicitud de la abogada de Luis Carlos Restrepo, Mildred Hartmann, de prelucir la investigación que se sigue en contra del excomisionado por la falsa desmovilización del bloque Cacica La Gaitana de las Farc.



Por lo tanto, el juez Primero especializado de Bogotá, Nelson Forero, decidió que la investigación en contra del ex comisionado de paz, no se archiva y sigue su curso.



La defensa del exfuncionario argumentaba que este actuó bajo los reglamentos de la ley 418 de paz que refrendaba esas desmovilizaciones.



La Fiscalía, por su parte, reafirma que se trató de una “pantomima” y que además se hizo un montaje que causó un detrimento patrimonial para la Nación.



Forero, argumentó que al actuar del ex comisionado se ata a delitos de impacto como el concierto para delinquir y el porte y tráfico ilegal de armas. Asimismo, dijo que la preclusión de un proceso de responsabilidad fiscal que se llevaba en su contra en la Contraloría es prueba para que en materia penal se cierre la investigación.



El ente de investigación señaló que alias ‘Olivo Saldaña’ y otros implicados en esta falsa desmovilización deberán responder por múltiples delitos entre los que se encuentran concierto para delinquir y peculado por apropiación.



La supuesta falsa desmovilización del Bloque Cacica La Gaitana se dio el siete de marzo de 2006. Ante las investigaciones, el ex comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, huyó del país en 2012.



La solicitud de preclusión también le fue negada al coronel Hugo Hernán Castellanos, quien es procesado por este mismo hecho.