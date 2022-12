Juez no avala preacuerdo de la Fiscalía con contratista Andrés Cardona

A pesar de que La Fiscalía General presentó ante la juez 9 de conocimiento de un preacuerdo con el contratista Andrés Cardona, en relación a las presuntas irregularidades en el contrato de la construcción del túnel Tunjuelo-Canoas y que se relacionaría con los sobornos de Odebrecht, este viernes, la funcionaria del Consejo Superior de la Judicatura le dijo a la Fiscalía que no podía avalar el preacuerdo.



“La Fiscalía omite la ley por conceder más de una rebaja de la permitida por ley en el preacuerdo. Este despacho decide que las partes no establecieron de manera correcta la pena fijada y por eso no se le puede dar el aval”, dijo la juez.



“La Fiscalía pone en el preacuerdo 8 año y 10 meses de prisión, pero a renglón seguido dice que son 53 meses de prisión sin argumentar porque una segunda rebaja, no es consecuente”, añadió la juez.



Cardona es considerado el eslabón perdido en muchos escándalos de corrupción en el país, desde la época del ‘carrusel de los contratos’ hasta el caso de Odebrecht.



El contratista, cercano a Emilio Tapia, deberá responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.