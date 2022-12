Justicia transicional beneficiaría a 5.000 agentes del Estado: MinDefensa

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, explicó esta mañana el alcance del proyecto de Ley con el cual se les darán beneficios jurídicos a los integrantes de la fuerza pública para que no haya inequidades con los privilegios que recibirán los desmovilizados de las Farc.



El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas presentó el Proyecto de ley de la Justicia transicional para los agentes del Estado y aseguró que está basado en estándares internacionales que beneficiarían a 5.500 uniformados que hoy están detenidos por delitos relacionados con el conflicto armado.



Villegas reiteró que los que se acojan a esta justicia, no podrán haber cometido crímenes de lesa humanidad.



“Este tratamiento penal diferenciado se materializa en la posibilidad de aplicar la renuncia a la persecución penal para los agentes del Estado, que pueden ser aquellos que hayan sido condenados, aquellos que estén procesados o señalados de cometer conductas punibles relacionadas directamente o indirectamente con el conflicto armado, siempre y cuando no constituyan delitos graves”, dijo.



Lo anunciado es tan solo la mitad del proyecto y se espera que sea de Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, quien anuncie cómo será el proceso judicial y los beneficios que tendrán los guerrilleros de las Farc.



En la justicia transicional de beneficiarán cerca de 5.500 agentes del Estado, 2.000 de ellos en este momento están privados de la libertad y de los cuales 1.000 podrían obtener libertad condicional.



Los delitos que no harán parte de la justicia transicional son los de lesa humanidad como genocidio y tortura, además de los que están bajo las normas del Tratado de Roma, con una labor investigativa y que se puedan comprobar.



El objetivo es tener la terminación de procesos judiciales a los agentes del Estado.



Escuche en este audio más información sobre:



-En la La Habana donde las delegaciones siguen trabajando para avanzar en los temas jurídicos y políticos que todavía no se han podido sacar adelante; dice la guerrilla que no pretenden que un alto número de subversivos terminen en los barrios de las ciudades, una vez se desmovilicen.



-El presidente Juan Manuel Santos dijo que espera que el Consejo Nacional Electoral le ponga algún tipo de control a las encuestas sobre el plebiscito porque, según él, confunden a la población.



-Con presencia de la fuerza pública amanece la población de El Paujil, donde la noche anterior se decretó toque de queda por los enfrentamientos entre campesinos y el ESMAD que dejaron 9 personas capturadas.



-En más de tres días de paro cívico en Chocó, el sector educativo registra una parálisis de 95.000 estudiantes y al menos 4.500 funcionarios y docentes.



-Rechazo ha generado en Bucaramanga la agresión de varios funcionarios de la alcaldía a un grupo de vendedores ambulantes en medio de operativos de control de espacio público.



-La banda norteamericana de trash metal, Metallica, anunció que en noviembre lanzará al mercado un nuevo álbum después de 8 años. No se descarta que Colombia haga parte de la gira para promocionar el nuevo disco.



-Pese a que se reforzó la presencia de policías en el centro de Bogotá, los habitantes de la calle permanecen en el caño de la calle sexta con 30 y los habitantes mantienen sus quejas por inseguridad.



-La Superintendencia de Sociedades le dijo NO a la maniobra jurídica con la cual Silvia Gette pretendía tener control sobre decisiones del Club de Fútbol de la Universidad Autónoma del Caribe.



-Villavicencio no se ha recuperado del todo del aguacero de la madrugada de este jueves; más de 1.500 familias siguen afectadas, una persona sigue desaparecida y la alcaldía está pidiendo ayudas para atender la crisis.



-Hoy 19 de agosto, justo al cumplirse un año de la medida de cierre fronterizo, hay nueva reunión, esta vez en Caracas, donde se espera que el punto referido al paso de carga y mercancía por los puentes internacionales sea abordado en este encuentro.



-Una enorme polémica hay en Estados Unidos luego de que se conociera que el exsecretario de Estado Collin Powell recomendó a Hillary Clinton el uso de un correo personal cuando estaba al mando de la diplomacia estadounidense.



-En Europa crece la polémica por la prohibición de atuendos propios de las mujeres de religión islámica. Esta vez el turno es de Alemania, donde el ministro del Interior pidió hoy prohibir el burka.