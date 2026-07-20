Keralty responde a acusaciones del Gobierno saliente y defiende su actuación en el sistema de salud

Keralty publicó el lunes 20 de julio un comunicado en el que rechazó las recientes acusaciones formuladas por el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, en donde se refirió en contra de la organización y sus trabajadores. La empresa calificó los señalamientos como "gravísimos e infundados" y aseguró que afectan no solo a la compañía, sino también a miles de profesionales de la salud.

En el comunicado, la organización sostuvo que durante los últimos cuatro años enfrentó decisiones gubernamentales que, según afirma, buscaron debilitar el modelo de aseguramiento en salud. Keralty aseguró que las intervenciones administrativas, las campañas de desprestigio y los ataques públicos hicieron parte de una estrategia para afectar su operación y la de la EPS Sanitas.

Comunicado de Keralty

Comunicado de Keralty

El presidente de Keralty, Joseba Grajales, aseguró que decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado le han dado la razón a la compañía en varios procesos relacionados con la intervención de EPS Sanitas, al dejar sin efectos algunas medidas y concluir que se vulneró el debido proceso. También señaló que la devolución de la administración de la EPS, las órdenes de rectificación y el reconocimiento de perjuicios son decisiones judiciales que respaldan su posición.



Keralty también aseguró que continuará acudiendo a las instancias judiciales nacionales e internacionales para proteger su buen nombre y el de sus directivos y trabajadores. Además, manifestó su confianza en que los procesos penales, disciplinarios y fiscales en curso permitirán establecer las responsabilidades correspondientes.

La organización rechazó las acusaciones relacionadas con supuestos crímenes, genocidio o financiación ilícita, afirmando que estos señalamientos han sido desmentidos en escenarios judiciales.

Finalmente, el presidente de Keralty, Joseba Grajales, reiteró el compromiso de la compañía con la permanencia en Colombia y con la prestación de servicios de salud. "Seguiremos cuidando la salud y la vida", es como concluye el comunicado, en el que la organización asegura que continuará trabajando por fortalecer el sistema de salud y recuperar la confianza institucional.