Kokkinakis se ha acostado con tu novia: rival de Wawrinka en pleno partido

En pleno partido del Masters de Montreal, el tenista australiano Nick Kyrgios le dijo a Stanislas Wawrinka: "Kokkinakis se ha acostado con tu novia", Donna Vekic, que también se dedica a ese deporte.

Kyrgios, quien hace unos días fue multado en Wimbledon por insultar a un rival, recibió respuesta de Wawrinka a través de Twitter: “Es decepcionante ver a un colega siendo tan irrespetuoso en una forma inimaginable”.

So disappointing to see a fellow athlete and colleague be so disrespectful in a way I could never even imagine. — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) August 13, 2015