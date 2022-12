La carta en la que joven que se suicidó dice que fue abusado en colegio San Viator

BLU Radio conoció una clave que la familia entregó a la defensa: una carta en la que el menor da a conocer a los abusos que se producen en la institución. En el colegio San Viator se trata de una protesta de la próxima semana en la defensa de los funcionarios que están siendo acusados ​​de abuso sexual.

"Mamá: hoy llegó el día de decir adiós. Gracias por todo lo que me brindó. Me voy porque estoy cansado de esta vida que tengo. Yo jamás pedí venir al mundo y mucho menos tener todos los trastornos psicológicos y afectivos que me hacen sufrir y no me dejan progresar. Y desde niño fui abusado en el colegio. Solo le pido que no me busque. A donde voy a estar bien", escribió Daniel con letra ordenada y buena ortografía en uno de sus últimos mensajes.

En diálogo con BLU Radio, Patricia Osorio, madre de Daniel, resaltó que la evidencia que demuestra que su hijo se suicidó por abuso sexual es clara y que el menor fue amenazado por el colegio San Viator para que contara lo sucedido.

"Él empezó a entrar en depresión y fue aminorando su salud a causa de lo que ocurrió. Tenemos cartas con puño y letra de él. Todo eso reposa en la Fiscalía como pruebas. En un momento en que apareció una hoja de un cuaderno donde él escribió que él había sido abusado de niño en este colegio y posteriormente le envía un mensaje a un veterinario, él era muy amigo de todos los veterinarios por qué el realizaba jornadas de protección animal, entonces él le decía como despidiéndose que él estaba sufriendo mucho, que nadie lo podía ayudar en lo que sentía y que él había sido abusado por un cura sexualmente en ese colegio”, indicó.

La mujer resaltó que Daniel estuvo durante 9 años en el colegio San Viator y pidió varias veces que lo cambiaran: “En 2005 entró a tercero de primaria y estuvo hasta décimo de bachillerato, él tuvo una crisis en sexto grado, pidió que lo retirara y no fue posible retirarlo por las normas de otros colegios que eran bilingües o que no recibían hasta determinada edad. Yo nunca he hablado con el rector del colegio porque ellos adulan su imagen, ellos tapan todo y tienen la táctica de como amenazar a los mismos integrantes del colegio, a los maestros, los persuaden a para que no digan nada… A mi hijo también lo amenazaron, que si él llegaba a hablar nos mataban a nosotros”.

Por su parte, Julián Quintana, abogado de la familia, aseguró que tienen pruebas contundentes que demuestran la depresión que sufrió.

“Tenemos referencias de que el abuso fue repetido desde que estaba en la primaria, incluso cuando se ingresó en el tema de la razón por la que se retiró del colegio. también motivó a la madre a preguntarse qué estaba pasando en el interior del colegio. Efectivamente, para que el niño se sintiera así que se usara para el abuso sexual, y no sea lo que inventé la madre, son las cartas los testimonios, los mensajes en redes que hablan por el niño que hoy lamentablemente se quitó la vida", dijo Quintana .

