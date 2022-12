La educación no debe ser basada en memoria sino en la práctica: Rodolfo Llinás

Si no se educa a la gente, Colombia siempre será Colombia la pequeña; en cambio, “colombianos educados harían del país Colombia la grande”, así habló el científico Rodolfo Llinás sobre la importancia de la educación en el futuro del país,En los micrófonos de Blu Radio, Llinás habló no solo sobre el sistema educativo,

sino también de las propuestas para mejorar la ciencia en Colombia.

Vea también: "Acumulamos pérdidas desde el segundo año, recuperarse cuesta: presidenta de Maloka

Maloka continúa teniendo un lugar importante para la educación de los niños y adultos (…) Ha ayudado a que se mejore la relación entre el conocimiento con los museos de la ciudad”,“De niño estuve en el Museo de Historia Natural en Estados Unidos y había un dinosaurio,

"Quise que otros niños tuvieran la misma experiencia”, explicó el científico, quien bautizó a la figura como Juliana, en honor a su esposa.



Llinás también dijo que “el presidente (Duque) ha tomado con seriedad la educación y eso es lo mejor que le puede pasar a Colombia”, pues en su opinión la educación en el país “es mala, como en muchos países. No estamos solos en eso. No es lo que debiera ser”.



En ese sentido, reflexionó sobre los cambios que debería tener el sistema educativo en Colombia y el mundo, planteando que “la educación no debe ser basada en memoria, debe ser basada en práctica, que tenga contexto”.



