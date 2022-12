La explicación de Presidencia a la polémica frase: ¿de qué me hablas, viejo?

Luego de que un periodista del periódico El Heraldo de Barranquilla le preguntara al presidente de la República Iván Duque sobre el bombardeo en el que murieron ocho niños y que obtuviera como respuesta la frase ¿de qué me habla, viejo?, la Casa de Nariño aclaró las razones que tuvo el mandatario para realizar dicha expresión.

El evento sobre tecnología, llevado a cabo el pasado miércoles en el centro de convenciones Puerta de Oro, terminó sobre las 6:30 de la tarde, precisamente, cuando se estaba conociendo la carta de renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero.

Según personal de protocolo de Presidencia, se había dicho que no se iba hablar de ningún tema, sino que el mandatario de los colombianos se iba a concentrar en su evento. El periodista, de apellido Blanquicet,

logró ingresar a donde estaba el presidente, lo abordó y le hace una pregunta.

Personal de la Casa de Nariño afirmó que el presidente no esperaba a ningún periodista en esa zona y que, a su vez, no habría escuchado la pregunta del comunicador, por lo que, de manera espontánea, expresó la frase ¿de qué me hablas, viejo?.

