La familia Ambuila ha sido víctima de bullying: abogado de la defensa

Jesús Albeiro Yepes, abogado de la defensa de la familia Ambuila, habló con BLU Radio y dijo que sus clientes han sido objeto de burlas en redes sociales por ser de tez morena.

La familia Ambuila es investigada por la Fiscalía por un presunto caso de corrupción y enriquecimiento ilícito por supuestos manejos irregulares en el puerto de Buenaventura que les permitieron tener lujos en Colombia y Estados Unidos.

Estas personas quedaron en libertad el pasado jueves 14 de mayo luego que el juez Quinto Penal de Circuito de Cali revocara, en segunda instancia, la medida de aseguramiento emitida por un juez penal en primera instancia.

Yepes dijo que sus clientes eran “señalados por medio de una imputación desmedida, exagerada

y, desproporcionada, sin análisis previo, por parte de la Fiscalía General de la Nación”.

Además, indicó que el juez revocó medida de privación de la libertad de sus defendidos porque el vencimiento de términos se registró por segunda vez.

El abogado de los Ambuila, también se refirió a la fotografía de Jenny Ambuila Chará, quien luce un Lamborghini de color rojo y que se viralizó en redes sociales.

Señaló que ella, particularmente, ha sido víctima de bullying sólo por “tener la piel de color oscuro”

“Es como como si eso fuera un impedimento para montarse en un vehículo de alta gama”, dijo el abogado.

“Lo que ha tenido que vivir esta familia es bullying. Parece ser que en Colombia ser mujer, no ser blanco, ni de ojos claros, es una presunción de delito. Quien no tenga esas condiciones no puede subirse a un vehículo de ese tipo”, afirmó profesional.

Sin embargo, el proceso sigue abierto en contra de Omar Ambuila, señalado de supuestamente aprovechar su cargo en la Dian de Buenaventura para dejar pasar mercancía de contrabando y recibir dinero a cambio.

La justicia investiga a esta familia por los delitos de lavado de activos, favorecimiento por servidor público, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito por tener propiedades en Estados Unidos.

Aunque el juez les dio la libertad, estas personas seguirán vinculadas al proceso judicial y podrían volver pronto a la cárcel.

Escuche el informe completo aquí: