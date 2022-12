La Guajira elige nuevo Gobernador en medio de crisis por desnutrición

El departamento de La Guajira, fuertemente afectado por la corrupción, la sequía y la desnutrición infantil, celebra este domingo una elección atípica para elegir a un nuevo gobernador, vacante luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Oneida Pinto.



"Hemos desplegado todos los recursos de las entidades del orden nacional para que las elecciones se desarrollen en absoluta tranquilidad y con todas las garantías para las campañas", afirmó el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, en un comunicado.



La elección de Oneida Pinto fue anulada porque la mandataria violó una ley que dice que una persona que se desempeñó como alcalde no puede inscribirse como candidato a un cargo de elección popular hasta doce meses después de dejar su puesto.



Según una denuncia interpuesta en diciembre de 2015 por Emiliano Arrieta, Pinto, quien era alcaldesa del municipio de Albania, en La Guajira, dejó su cargo el 21 de julio de 2014 y se inscribió como candidata del partido de derecha Cambio Radical a la gobernación de ese departamento el 25 de junio de 2015.



Pinto fue alcaldesa de Albania entre 2012 y 2014 y estaba ejerciendo como gobernadora para el periodo 2016-2019 tras ser elegida en los comicios locales y regionales de octubre de 2015.



Para solventar la salida de Pinto el Gobierno nacional designó como gobernador encargado a Jorge Enrique Vélez.



"Entendemos que estas elecciones, por los antecedentes en La Guajira, requieren de una especial atención. Por esta razón se pondrán en funcionamiento dispositivos biométricos en los puntos de votación donde se concentra mayor potencial", indicó el viceministro.



El alto funcionario hizo un llamado para que los guajiros "voten a conciencia y bajo ninguna circunstancia permitan ser presionados para favorecer a algún candidato porque la única manera de avanzar hacia un verdadero desarrollo social es eligiendo buenos gobernantes".



Para la jornada electoral de este domingo han sido dispuestas 1.339 mesas de votación y en 170 puestos en los 15 municipios del departamento, indicó por su parte el registrador nacional, Juan Carlos Galindo.



Los tres candidatos al cargo son Wilmer González, del Partido de Unidad Nacional (Partido de la U), del presidente Juan Manuel Santos; Norberto Gómez, de Opción Ciudadana, y Luis Gómez, de la izquierdista Unión Patriótica.



Las autoridades decretaron desde el viernes el cierre del paso fronterizo con Venezuela, conocido como Paraguachón, hasta este domingo en horas de la noche.



De igual manera se ordenó a los alcaldes del departamento establecer la "ley seca", que impide la venta y consumo de licor, y la restricción del porte de armas hasta el próximo 9 de noviembre.



Según datos oficiales, 780 hombres de la Policía Nacional y más de 1.800 del Ejército serán los encargados de velar por la tranquilidad en La Guajira durante la votación.



Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la desnutrición y la falta de agua potable pueden haber causado la muerte a más de 4.500 niños indígenas en La Guajira durante los últimos ocho años.



Escuche en este audio más información sobre:



-Desde hoy y hasta tener un nuevo acuerdo de paz no podrán pararse de la mesa en Cuba el equipo negociador de paz. Son 57 ejes temáticos que deberán discutir con las FARC y lograr un consenso.



-Las delegaciones de Paz del Gobierno Nacional y las Farc sostendrán en las próximas horas nuevas reuniones para analizar y revisar las propuestas de los promotores del NO.



-El presidente alemán dice que lo inquieta un eventual triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses.



-Ningún candidato de La Guajira, pese a ser citados con anterioridad, asistió a la firma de un compromiso de transparencia y rechazo a la corrupción.



-En el inicio del puente festivo en el Atlántico se registraron bloqueos en la vía Cordialidad a la altura del corregimiento Arroyo de piedra, debido a la falta del suministro de energía en sus alrededores, así lo registran autoridades de policía en esta sección del país.



Las fuertes lluvias en el país siguen pasando la cuenta de cobro, en esta ocasión el centro de la capital antioqueña se vio inundada por los fuertes aguaceros. Cerca de 200 llamados de auxilio se hicieron a los bomberos del valle del aburrá.



-Cinco días llevan suspendidas las cirugías programadas en el hospital universitario de Santander. Médicos residentes y del área de cirugía denuncian falta de insumos para realizar las intervenciones.



-La Policía colombiana inició acciones para determinar en qué circunstancias, murieron 3 hombres de una misma familia de Orito, Putumayo, que aparecieron incinerados al interior de un vehículo en Ecuador.



-En las últimas horas se produjeron dos accidentes de tránsito en los departamentos de Cundinamarca y Tolima que dejaron 22 heridos entre ellos 1 menor de edad.



-Con normalidad opera la terminal de trasporte de Cali en este puente festivo. Se espera que salgan desde esta central más de 7 mil vehículos a distintos destinos de Colombia.



-El ministro de Hacienda aseguró que desde su cartera se dispondrá con prioridad del dinero necesario para el mecanismo de refrendación que el presidente Santos elija para preguntar a los colombianos si aceptan el nuevo acuerdo que se trabajará esta semana en La Habana.



-Los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia conmemorarán hoy 31 años de la toma y retoma.



-El gremio de taxistas amarillos anunció una gran manifestación hoy en Kennedy a las 2:30 de la tarde para protestar nuevamente en contra de Uber.



-En Pereira la Fiscalía ya tiene todo listo para emitir órdenes de captura e imputar cargos contra varias mujeres que están liderando pirámides en Risaralda.



-Más de 6 toneladas de basura se recolectaron en el embalse de Betania en el Huila, esta actividad se desarrolla con el propósito de mejorar la calidad del agua del embalse y garantizar la producción piscícola.



-Nicaragua escoge hoy presidente con Daniel Ortega como favorito para reelegirse.



-En las últimas horas se conoció el accidente del pedalista colombiano al servicio del equipo Astana, Miguel Ángel ´Superman´ López quien sufrió un aparatosa caída y lo deja por fuera del calendario ciclístico mundial por varios meses.



