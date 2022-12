La historia de una de las ternadas a la Dirección de Rama Judicial

Marcela María Yepes es una de las aspirantes para convertirse en directora ejecutiva de la Rama Judicial, decisión que podría tomar este mismo miércoles el Consejo Superior de la Judicatura.



Yepes viene de una familia con importante poder político. Es la hija mayor del exsenador y exdirector del Partido Conservador Ómar Yepes, oriundo del departamento de Caldas. Estudió economía administrativa en la Universidad Autónoma de Manizales y tiene una Maestría en Administración Financiera de la Universidad Tecnológica de Pereira.



Pero su relación con el poder no termina ahí. Su esposo es el auditor general Felipe Córdoba Larrate, ex vicecontralor de Sandra Morelli.



En la hoja de vida de Marcela Yepes figura que fue funcionaria de la Contraloría General, en la administración de Sandra Morelli. Según declaraciones entregadas a medios de comunicación por la misma Morelli, era Yepes, como directora administrativa, la responsable de firmar el polémico contrato para adquisición de nueva sede del organismo de control y por el cual se desprendió un proceso penal en su contra, pues en ese momento, Yepes se incapacitó y Morelli terminó firmando el contrato.



Después de este episodio, la economista pasó a la Fiscalía, donde se convirtió en directora nacional de apoyo a la gestión. Pero, curiosamente, esta historia tiene un capítulo en el cual aparece el nombre del hoy preso exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quién fue contratado por Yepes en la administración de Eduardo Montealegre el 16 de julio de 2015 para asesorar al ente acusador. El contrato fue firmado por la exfuncionaria por un valor de $139.200.000.



Blu Radio consultó a Marcela María Yepes, quién explicó que la decisión de contratar a Luis Gustavo Moreno como asesor jurídico obedeció a un requerimiento del ente acusador y que su papel solo fue verificar que cumpliera con los requisitos y adelantar el trámite administrativo, que no fue quien seleccionó esa hoja de vida y que tampoco tiene claro quién estuvo al frente de la designación.



Enfatizó en que Moreno cumplía con todos los requisitos para el cargo cuya vinculación fue en modalidad de prestación de servicios y que no había impedimento alguno para contratarlo, pese a haya estado vinculado en la misma época a la Comisión de acusaciones, dónde conoció procesos contra Eduardo Montealegre, exfiscal general.



Fuentes cercanas al tema señalan que es curioso incluso que Moreno haya estado vinculado a la Fiscalía, tras conocer en la Comisión de Acusaciones procesos contra Montealegre, incluida una denuncia radicada por Sandra Morelli la cual, según ella misma, nunca terminó en nada.



Su primo, Juan Carlos Yepes Álzate, ya ocupó el cargo para el cual todo apunta será elegida, de la terna integrada además por José Mauricio Cuestas Gómez y Liliana María Hurtado Londoño.



