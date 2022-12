La historia detrás del archivo de investigación a Uribe por Plebiscito por la Paz

Blu Radio conoció el documento de la Corte Suprema de Justicia en el que decidió no abrir investigación formal al expresidente Alvaro Uribe por presunta manipulación de votantes para el No en el plebiscito por la paz.

Se trata de una providencia de 41 páginas firmada por los magistrados Eugenio Fernández, José Francisco Acuña y Patricia Salazar, en la que señalan que no hay vinculación alguna de Uribe con delitos relacionados con supuestos engaños para torcer la voluntad de cara a la jornada electoral del dos de octubre.

La Corte Suprema de Justicia evaluó decenas de documentos y testimonios, entre ellos el del exdirector de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Vélez, y concluyó que "independientemente de que dichas aseveraciones den cuenta del reconocimiento de una conducta delictiva o no", haciendo referencia a la entrevista de Vélez en La República, "la evidencia recaudada demuestra que Alvaro Uribe no tuvo ninguna relación formal o de derecho con la campaña que dirigió Vélez ni con las estrategias que este desarrolló y ejecutó.

Agregó que tampoco hay evidencias contra el expresidente Uribe en el proceso que se adelanta en la Fiscalía en contra de Juan Carlos Vélez.

Hay una parte interesante, en donde los denunciantes envían a la Corte expresiones del expresidente Uribe sobre el plebiscito por la paz como "la paz es ilusionante, los textos de La Habana decepcionantes", "Ni Santos ni Farc generan confianza", "entrar en el chavismo es fácil, salir es muy difícil", "con acuerdos habrá policía política: terrorismo pasará a hacer parte del Estado".

La Corte responde que esas expresiones se dieron en el arco de la convocatoria efectuada para que la ciudadanía se pronunciara en las urnas sobre el Acuerdo Final celebrado con las Farc".

Para la Corte, las expresiones no configuran un delito, pues "no se trató de maniobras engañosas ejecutadas para obtener votos fraudulentos contrarios a la voluntad de los sufragantes, es decir, para lograr que quienes estuvieran determinados a votar por el sí incurrieran en un error material y lo hicieran por el no, sino de juicios de valor elaborados en el contexto del libre debate político que constituye fundamento inherente de la controversia democrática, cuya finalidad fue la de hacer prevalecer en la contienda electoral una determinada posición de ideología de gobierno frente a otra a la cual se enfrentaba".

Los argumentos de los demandantes

Argumentaron los tres denunciantes que Alvaro Uribe realizó una serie de manifestaciones públicas por cuyo conducto "se incidió en la voluntad del elector a través de maniobras engañosas" en relación con el plebiscito por la paz del dos de octubre de 2016.

Trajeron a colación la entrevista que concedió el 6 de octubre de 2016 al diario La República el gerente del comité promotor del NO, Juan Carlos Vélez Uribe, indicando que esa charla "señaló el carácter ilegal y engañoso en que se basó la estrategia de campaña".

Citaron los denunciantes varias frases de esa entrevista como: "porque no aceptamos que haya un tribunal con jueces escogidos indirectamente por Santos y Farc, para juzgar ciudadanos, agricultores, ganaderos, empresarios y dirigentes que se han opuesto al terrorismo".

Y otras frases: "porque no aceptamos la presencia de soldados cubanos en Colombia", "porque rechazamos las facultades habilitantes a Santos, para evitar que a Colombia llegue una dictadura como la de Chávez en Venezuela".

Según los denunciantes, las conductas lesionadas "lesionaron el bien jurídico de la participación democrática, en tanto la mentira, engaño y manipulación de sentimientos, se erigen en maniobras engañosas para obtener la votación en determinado sentido".

Los testimonios

Para decidir el archivo de la indagación, la Corte escuchó a Jorge Molano y a Germán Romero, denunciantes, a Oscar Iván Zuluaga, a Carlos Holmes Trujillo, al presidente electo Iván Duque, a Juan Carlos Vélez Uribe y a otras cuatro personas.

El presidente electo dijo ante la Corte que el Centro Democrático decidió que los voceros del No serían sus precandidatos presidenciales, afirmó que hubo varios comités de campaña por el NO que no necesariamente estaban coordinados con el inscrito por el Centro Democrático.

Según la Corte, Duque dijo que "las declaraciones que Vélez Uribe dio a los medios de comunicación le produjeron profunda molestia porque esa no fue la campaña que él hizo ni la que percibió, nunca tuvo conocimiento de la intervención de asesores extranjeros y, además, "aunque aquel se hizo pasar por un estratega, la realidad es que su rol de Gerente fue deficiente y pasivo".

Concluyó diciendo que Uribe Vélez no dio instrucciones sobre la campaña ni insinuó siquiera que debía decirse algo contrario al texto del acuerdo.

Juan Carlos Vélez Uribe aseguró que Uribe Vélez no desempeñó ningún papel en su comité, el cual era absolutamente independiente del que, con el mismo propósito, inscribió el Centro Democrático.

Recordó que una sola vez tuvo comunicación telefónica con un asesor extranjero "panameño o brasilero", quien le dio algunas recomendaciones, pero nunca lo contrató porque el comité no tenía fondos para costearlo.

Y agregó que en la entrevista publicada por La República, sus manifestaciones fueron descontextualizadas y buena parte de lo que allí se dice corresponde a una conversación privada que tuvo con el director de ese diario sin conocimiento de que estaba siendo grabado.