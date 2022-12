La historia juzgará positivamente a Santos: controvertido artículo de The Economist

El presidente saliente Juan Manuel Santos es la portada del diario The Economist que lo representa con una paloma, simbolizando la paz, pero que defeca en su cabeza.

El reconocido periódico asegura que el mandatario será recordado por el acuerdo de paz que puso fin a más de 50 años de violencia con la guerrilla de las Farc y que abrió paso a un nuevo proceso democrático y de participación política en Colombia.

Lo que lo hace extraño es que el Sr. Santos deja a su país en un lugar mejor de lo que lo encontró. El desempleo, la pobreza y la desigualdad de ingresos son todos menores que en 2010. Su gobierno triplicó la red de autopistas. Un área del tamaño de Italia fue designada como ambientalmente protegida. La tasa de homicidios se redujo en un 35%, y el historial de derechos humanos del país ha mejorado, aunque sigue estando lejos de ser perfecto. "Hace ocho años, Colombia era la oveja negra de la región y del mundo", dice Santos. "Hoy Colombia es respetada", señala el diario.

The Economist también se cuestiona “¿Por qué más colombianos no reconocen los logros del Sr. Santos?” pues reconoce que al presidente “le falta el toque popular”. El diario habla del futuro del acuerdo de paz que tendrá una continuidad con el nuevo presidente electo, Iván Duque, y del que Santos ya ha manifestado que hay aspectos que no se pueden revertir.

“El presidente no se arrepiente. Señala que este es el primer acuerdo de paz bajo el cual los comandantes de la guerrilla serán formalmente acusados. Debido a que "no tienen 40 años tras las rejas con uniformes de rayas, la gente piensa que estamos siendo muy flojos", le dijo a Bello. "Tienen todo el derecho a decir eso, pero si las cosas no fueran como son, no habría paz", añade el diario.

Finalmente The Ecnomist menciona el caso del senador Álvaro Uribe, vinculado a una investigación por presuntamente “haber sobornado a testigos para dar falso testimonio en una disputa sobre sus presuntos vínculos con grupos paramilitares”.

