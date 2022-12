La incautación de droga en el país ha crecido: General Palomino

La Dirección de la Policía Nacional dice que si bien ha aumentado la producción de cocaína en el país, también ha crecido la incautación de la droga.



El general Rodolfo Palomino indicó que el decomiso de estupefacientes creció un 81 por ciento.



Así mismo indicó que se están creando grupos especiales para erradicar de una manera mucho más práctica y rápida los cultivos ilícitos en el país. Lea aquí: Catatumbo, Nariño y Putumayo, regiones con mayor producción de coca en el país )



Este miércoles el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, manifestó que el informe del Washington Post en el que se ubica a Colombia en el primer puesto de producción de cocaína a nivel mundial es correcto.



“Lamentablemente eso es verdad y tengo una inmensa preocupación y el presidente de la República igual (…) desde que yo llegué ha sido mi obsesión poder poner en marcha el nuevo plan alternativo antinarcóticos”, dijo Villegas.



Escuche en este audio más información sobre:



-En Pereira se realizó otro proceso de eutanasia que fue solicitado por una persona en avanzado estado de cáncer.



-Tras una veeduría a la EPS Saludcoop, la Personería de Bogotá alertó sobre las deficiencias que se vienen presentando en la prestación de los servicios.



-La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados aseguró que un eventual acuerdo de paz con las Farc no impedirá que se sigan presentando desplazamientos masivos.



-El expresidente uruguayo José Pepe Mujica señaló desde Medellín, que aún no es momento de pensar en la participación política de las Farc en el Congreso, como lo está pidiendo la guerrilla desde La Habana.



-A través de su cuenta de twitter, el ex presidente Álvaro Uribe criticó el plebiscito como el mecanismo para refrendar los acuerdos de La Habana, al considerar que impide un voto reflexivo con separación de temas.



-Un muerto y dos heridos, es el saldo que dejó un accidente de tránsito que se registró esta madrugada en el municipio de Puracé en la vía que de Popayán comunica al departamento del Huila. En el hecho un motociclista chocó de frente contra un tracto camión.



-Dos personas murieron esta mañana en un accidente registrado en la vía Panorama, cerca al municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca. La pareja de motociclistas chocó contra un semoviente y luego fue arrollada por un tractocamión. El conductor del vehículo pesado huyó y es buscado a esta hora por las autoridades.



-Un ciudadano Libanés, quien vive hace varios años en Bucaramanga, fue capturado por la Policía en el Aeropuerto Palonegro cuando intentaba sacar un alijo de cocaína en su maleta de viaje.



-El CTI allanó en las últimas horas el sitio de los escrutinios distritales en Barranquilla y puso en custodia 45 computadores para verificar posibles irregularidades durante el proceso electoral.



-La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) estima que el año entrante habrá un incremento del 1 por ciento en la demanda de petróleo en todo el mundo, pero advierte que habrá un aumento aún mayor de las reservas de crudo almacenados en los inventarios.



-Las autoridades medioambientales alemanas han confirmado que ha detectado valores de emisiones de gases contaminantes por encima de lo permitido en varios fabricantes ajenos al grupo Volkswagen.



-En Europa las autoridades capturaron a 17 integrantes del Estado Islámico en tres diferentes.



-Las autoridades capturaron a alias Chivas, quien según las autoridades es uno de los más importantes cabecillas del ELN en Arauca,; este sujeto lleva 20 años en las filas de la agrupación guerrillera.



-Familiares del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, esperan que en dos semanas la Corte Suprema de Justicia acoja la solicitud de libertad de la Procuraduría.