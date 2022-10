La JEP no dejará de funcionar, pese a las objeciones: comisionado de Paz

Para el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, las objeciones que hizo el presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, son modificaciones que harán más fuerte la justicia especial.



En entrevista con Mañanas BLU, Ceballos enfatizó en que el presidente de la República tiene esa facultad, pues la Constitución, la Ley y la propia Corte Constitucional le dan esa potestad.

“No entiendo la reacción de algunos sectores se rasgan las vestiduras que ellos mismos han ejercido en el pasado”, puntualizó.



En ese sentido, Ceballos enfatizó en que la jurisdicción no dejará de funcionar, pese a las objeciones que anunció la noche del domingo el primer mandatario.



“Le quiero agradecer públicamente a la doctora Patricia Linares, que muy distinto a la carta a la ONU, dijo que respetaba la autonomía del presidente Duque. (…) En ese sentido la doctora Linares dejó claro que la JEP sigue funcionando. Nosotros confiamos en la JEP y en sus magistrados y así no haya una ley estatutaria, por ahora, la JEP no dejará de funcionar y no va a dejar de tener el apoyo pleno del Gobierno de Colombia”, añadió.



Sobre la carta que integrantes de las delegaciones que en nombre del gobierno Santos y las Farc elaboraron el acuerdo de paz en La Habana enviaron a António Guterres, secretario general de ONU, en la que expresaron su preocupación tras las objeciones del presidente Duque a la Ley Estatutaria de la JEP, Ceballos dijo que se trata más de una reacción política.



Confío en que poderes públicos cumplan con responsabilidad acuerdos de paz: Linares

La presidenta de la Justicia Especial para la Paz, JEP, magistrada Patricia Linares, insistió en que esa jurisdicción continuará funcionando, incluso sin que medie norma especial alguna.

“Tenemos que seguir porque esa es la tarea de un juez que no puede denegar justicia arguyendo que no existe norma especial”, añadió.

Sin embargo, la magistrada manifestó que obviamente para la jurisdicción era mejor que el presidente hubiera sancionado la ley.

“Seguimos funcionando y, en el momento en que surja algún vacío que estaba siendo llenado por la ley estatutaria, tendremos que recurrir a una norma superior”, aclaró.

Linares enfatizó en que el Gobierno Nacional cumpla los compromisos internacionales y constitucionales pues eso presupone cumplir de manera estricta el acuerdo con la paz.

“Hay, desde luego preocupación, pero estoy segura que, en tanto se mantengan esos debates, el país podrá superar esta discusión. Confío en que los distintos poderes públicos sepan cumplir con su responsabilidad jurídica e histórica frente al proceso de paz”, añadió.

