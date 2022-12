La lucha por el poder saca lo peor de la condición humana: Santos a Juan C. Pinzón

El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón generó polémica con sus mensajes minutos antes del acto de dejación de armas de las Farc, pues puso en duda que este grupo guerrillero entregara la totalidad de las armas y pidió mayor transparencia al Gobierno Nacional.



“Es un error celebrar la entrega de las armas como si fuera la totalidad. Es claro que Farc y disidencias tienen armas. Más transparencia!”, escribió en su momento Pinzón en la cuenta de Twiitter.



5. Es un error celebrar la entrega de las armas como si fuera la totalidad. Es claro que farc y disidencias tienen armas. Más transparencia! — Pinzón Bueno (@PinzonBueno) June 27, 2017

Publicidad

El presidente Santos en diálogo con Mañanas Blu respondió al precandidato presidencial, pese a que advirtió que no quiere meterse en controversias.



“Los clásicos tenían razón cuando decían que la lucha por el poder saca a relucir lo peor de la condición humana”, enfatizó.





Coalición Álvaro Uribe y Andrés Pastrana



Santos afirmó que la alianza entre los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana no está impulsada por causas “nobles”.



“Veo la alianza con cierta tristeza, está movida por sentimientos muy negativos que ojalá podamos erradicar de los corazones de los colombianos: el odio, los celos, el egoísmo, sentimientos negativos que son muy poderosos, pero destructivos”, enfatizó.



El mandatario de los colombianos manifestó que nunca en la historia se había tenido una oposición como la que existe actualmente.



“Ni en las peores épocas de la controversia liberal-conservadora, nunca se había visto esa oposición tan ácida, rencorosa y mentirosa muchas veces. La he soportado casi siete años y a veces digo: gracias a Dios porque eso me ha obligado a trabajar más y a dar más resultados”, afirmó.



También aseguró que gracias al expresidente Uribe se hizo relegir: “fue su oposición a la paz, yo no tenía las intenciones de reelegirme, no me gusta la reelección y por eso la eliminé de la Constitución”.