La Nacional desmiente que haya estudiantes desaparecidos; profesora insiste que sí

La profesora Catalina Toro de la Universidad Nacional, quien le reclamó en Francia al presidente Iván Duque por supuestos estudiantes desaparecidos, insistió en que hay falta de información sobre el paradero de alumnos. Esto, no obstante, el comunicado emitido por el mismo claustro en el que se desmintió esa información que circuló en las últimas horas.



Martha Lucía Alzate, directora de Bienestar Universitario de la Nacional, aseguró que el caso de cinco estudiantes supuestamente desaparecidos en realidad se trató de un caso de demora en la comunicación con sus familias.



“En el momento y a la fecha no tenemos ningún estudiante detenido no hay desaparecidos, verificamos los cinco estudiantes y se encuentran en sus casas. Quizás tardaron en comunicarse”, declaró la funcionaria.

Vea también: Directivos de Universidad Nacional piden reiniciar clases y actividades universitarias



“Toda esta confusión se crea por la desinformación y obviamente que la universidad es muy rigurosa en ello y hasta tanto no constatamos y no verificamos no emitimos ningún comunicado de un supuesto. La información es oficial y verificada”, aseguró la directora de Bienestar de la Universidad Nacional.



Profesora Toro no dio nombres



Pese al pronunciamiento oficial de la Universidad Nacional, la profesora Catalina Toro insistió en la versión de desapariciones y maltratos a ocho estudiantes dentro de un bus. No obstante, se negó a revelar nombres y aseguró que esa labor le compete a la investigación periodística. “Hay investigadores competentes para las denuncias”, aseguró.



Sobre el desmentido hecho por la Universidad Nacional, la docente dijo: “Pues me alegro que estén vivitos y coleando”.



“Hay que reconocer que ha habido excesos en los estudiantes, que ha habido incertidumbre y si estos estudiantes se demoraron en aparecer era porque no tenían las condiciones para desplazarse por los problemas que existieron entre jueves y viernes. ¿Cuántos más de ellos habrán o no desaparecido? Eso es imposible saberlo entre 45.000”, insistió la profesora no obstante el pronunciamiento oficial de la Universidad Nacional.



Escuche esta entrevista:

Publicidad