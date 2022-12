La paz es preferible a cualquier alternativa: nobel de Paz Óscar Arias

El expresidente de Costa Rica en dos períodos (1986-1990 y 2006-2010) y Nobel de Paz, dijo en su visita a Colombia que “la paz es preferible a cualquier alternativa”.

El abogado, economista, politólogo y empresario costarricense hizo una férrea defensa al proceso de paz que adelanta el presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las Farc, aunque manifestó que “es normal que haya gente que no esté de acuerdo”.

Manifestó que es normal que haya opositores al proceso, señaló que un proceso de paz es exitoso sólo cuando ambos bandos ganen y ambos bandos pierdan y que la única paz posible es con concesiones.

Señaló que siempre habrá quienes digan que la impunidad es incompatible con la paz y que los negociadores están en el dilema de sancionar el pasado o habilitar el futuro.

Arias también dijo que únicamente los colombianos pueden decidir cuales condiciones resultan aceptables para alcanzar la paz y señaló que las Farc tienen tiempo para decidir pero que ese tiempo tiene términos.

Finalmente, aseguró que para que la paz sea duradera debe estar fundada en desarrollo humano y que en una eventual firma de un acuerdo, el gasto militar no subvierta el gasto social.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Se conocen los nombres de quienes conformarían la comisión que se encargará de estructurar la reforma tributaria estructural.

-Nuevos detalles del operativo que permitió la captura de alias 'Pirín', señalado de ser el segundo al mando de la estructura criminal que lideraba alias 'Marquitos Figueroa' en el norte del país.

-Alias ‘Pirin’, miembro de la estructura delincuencial de Marcos Figueroa, sembraba el terror en La Guajira.

-Cayó en Buenaventura alias "La Chinga", uno de los delincuentes más peligrosos y buscados del pacífico. Según la Policía, este sujeto es responsable de asesinatos y desmembramientos en las llamadas ‘casas de pique’ del puerto.

-Luego de que en Blu Radio se conociera el caso de una mujer que tiene quemada la cara por un posible error médico, padres de familia de Soacha denuncian que una niña de 1 año murió por una presunta negligencia médica.

-La madre de los niños degollados en Palmar de Varela no aceptó los cargos por homicidio agravado que le imputó la Fiscalía. La mujer permanece hospitalizada en el hospital Cari de Barranquilla.

-La Procuraduría notificó al Gobernador de Casanare la destitución en firme del acalde de Yopal, Wilman Enrique Celemín.

-En la mañana de este martes se cumplirá la visita del ministro de Ambiente al sector de La Conejera, en calidad de alcalde de Bogotá ad hoc, para determinar si autoriza o no la construcción de un proyecto donde participa el cuñado del alcalde Gustavo Petro.

-Tras dos años de dilaciones, este martes se inicia el juicio contra la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette.

-El Gobierno entregó un parte de tranquilidad, en medio de la segunda jornada del paro camionero.

-Algunos camioneros de Antioquia denuncian que la Policía estaría impidiendo que los transportadores de carga salgan de los parqueaderos a los puntos de concentración, en el marco del paro transportador.

-Habitantes de cinco municipios de Santander realizan una protesta en la sede de Ecopetrol de Bucaramanga, denuncian que empresas contratistas les deben más de 5 mil millones de pesos por servicios como transporte y alimentación.

-No solo la prensa latinoamericana ha criticado el accionar del presidente Nicolás Maduro. Se conoció una fuerte editorial del diario The New York Times dedicada a Venezuela.

-En las próximas horas conocerá el nombre de la persona encargada de la Alcaldía Metropolitana de Caracas luego de que el alcalde Antonio Ledezma cumpliera su quinto día detenido en la cárcel militar de Ramo Verde.

-Cerca de 90 cristianos fueron secuestrados por milicianos del Estado Islámico en Siria, según denuncian trabajadores humanitarios.