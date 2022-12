La paz necesita políticas públicas para las víctimas del conflicto: Rafael Pardo

El alto consejero para el posconflicto, recordó los avances en varios procesos de paz en los que ha avanzado el país: Uno de implementación –con las FARC-, el cese bilateral con el ELN y la intención se sometimiento del Clan del Golfo.



Posteriormente, Pardo aseguró que dichos logros no serán suficientes si no se implementan políticas de desarrollo que involucren equitativamente a las víctimas del conflicto.



Lea también: ¡Un papa muy colombiano! Francisco lució un sombrero vueltiao en Villavicencio



“La paz requiere que todos los colombianos podamos trabajar en reconciliarnos. Elementos materiales y de política pública, para que las víctimas del conflicto puedan tener posibilidades iguales a la de otros colombianos”, concluyó.



El clan del Golfo



El alto consejero del posconflicto recalcó que con el Clan del Golfo no habrá una negociación política, ni un acuerdo de paz; aseguró que es un proceso de sometimiento que depende de la Fiscalía.



Publicidad