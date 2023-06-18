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La PQR que destapó a general que habría usado instalaciones militares para guardar su caballo

El documento con las pruebas una vez llegó a la institución fueron remitidas a la inspección del Comando General de las Fuerzas Militares. Allí se denunció sobre un posible delito de peculado.

Militares_Ejercito Colombia // Foto: AFP
Ejército Colombia
/ Foto: AFP, referencia
Por: Kenneth Torres
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

En la últimos días llego una petición, queja y reclamo, PQR, de un ciudadano, en la cual advirtió que en las caballerizas de las instalaciones del Ejército se estaría usando como guardería de una yegua llamada “La Conquista” y que pertenecería al general Álvaro Vicente Pérez Durán quien se viene desempeñando como segundo comandante de la institución.

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El documento con las pruebas una vez llegó a la institución fueron remitidas a la inspección del Comando General de las Fuerzas Militares. Allí se denunció sobre un posible delito de peculado. Además, se pidió que se realice una investigación preliminar contra el director de la Escuela de Caballería, por presuntamente prestar las instalaciones para temas que no se relacionan con la misionalidad del Ejército en este punto.

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Ante la denuncia realizada, se conoció que ya se encuentra en marcha una indagación preliminar que realiza la Inspección del Comando de las Fuerzas Militares para verificar esta acusación que llegó y tomar las acciones que correspondan.

Es de indicar que fuentes consultadas por Blu Radio manifestaron que el oficial le informó al comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, de lo ocurrido y manifestó que se ponía a disposición con el fin de aclarar la denuncia.

Una de las misiones que tiene esta Escuela es la de preparar instructores de equitación, entrenar jinetes y adiestrar caballos para la práctica y el fomento del deporte, así como representar al Ejército en competencias de este deporte a nivel nacional e internacional donde son invitados o clasifican.

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Es de señalar que esta pista de la Escuela de Caballería fue utilizada en los recientes juegos Bolivarianos en los que llegaron delegaciones de países como Perú, Venezuela, ecuador, Panamá y Colombia.

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Actualización: posterior a la publicación de esta noticia, las autoridades disciplinarias adelantaron las investigaciones correspondientes. El Ejército Nacional archivó definitivamente el proceso al concluir que las conductas investigadas no configuraban falta disciplinaria y la Procuraduría cerró la actuación sin imponer sanciones al oficial. Es decir, por estos hechos no se impuso sanción disciplinaria al Mayor General (r) Álvaro Vicente Pérez Durán.

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